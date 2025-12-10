गुरु की धनु राशि में शुक्र की चाल दिखाएगी कमाल, इन 3 राशियों पर होगी धन की वर्षा
Rashifal Venus in Sagittarius Horoscope: धन, समृद्धि के कारक हैं शुक्र। शुक्र ग्रह की चाल मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालती है। शुक्र का संबंध प्रेम और सुंदरता से भी माना जाता है। शुक्र के मेहरबान रहने पर धन कमाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है। इस वक्त शुक्र वृश्चिक राशि में विराजे हुए हैं, जो मंगल देव की राशि है। बस कुछ ही दिनों में शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामित्व गुरु के पास है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 20 दिसंबर के दिन शुक्र धनु राशि में एंटर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा। आइए जानते हैं शुक्र के राशि बदलने से किन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ-
तुला राशि
गुरु की धनु राशि में शुक्र का गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।
व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।
बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।
न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा।
फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों को गुरु की धनु राशि में शुक्र का गोचर करना बंपर फायदा दे सकता है।
इंकम बढ़ने के योग भी बन रहे हैं।
वहीं, धन का आगमन ऐसी जगहों से होगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा।
लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।
धनु राशि
गुरु की धनु राशि में शुक्र का गोचर करना इस राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।
जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेंगी।
बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है।
हेल्थ अच्छी रहने वाली है।
वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।