Rashifal Venus Horoscope Mercury Transit in Scorpio Horoscope From 6 to 19 December these zodiacs will have great time
6 से 19 दिसंबर तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, वृश्चिक राशि में होगा शुक्र, बुध गोचर

संक्षेप:

Rashifal Venus Horoscope Mercury Transit: जल्द ही बुध का गोचर मंगल की राशि में होने जा रहा है। वृश्चिक राशि में पहले से शुक्र बैठे हुए हैं, जो मंगल की राशि है। इससे कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम शुरू होगा। 

Wed, 3 Dec 2025 08:13 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Venus Horoscope Mercury Transit: सभी 12 राशियों के जीवन पर ग्रहों का राशि परिवर्तन भी अपना प्रभाव डालता है। इस समय बुध तुला राशि में और शुक्र वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। जब शुक्र और बुध किसी राशि में एक साथ विराजमान रहते हैं तो इससे लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो शुभ माना जाता है। जल्द ही बुध का गोचर मंगल की राशि में होने जा रहा है। वृश्चिक राशि में पहले से शुक्र बैठे हुए हैं, जो मंगल की राशि है। 6 दिसंबर के दिन बुध के गोचर से वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की युति बनेगी। यह युति वृश्चिक राशि में 19 दिसंबर तक रहेगी। बुध-शुक्र की ये शुभ युति कुछ राशियों के लिए बेहद फलदायक मानी जा रही है। इससे कुछ राशियों को शुभ परिणाम मिलेंगे और जीवन में चल रही दिक्कतें भी दूर होंगी।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की युति शुभ परिणाम लेकर आ रही है।

आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है।

बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं।

इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोशिश करें कि वाद-विवाद में न उलझें।

मिथुन राशि

वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की युति मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है।

इस दौरान आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा।

छात्रों के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।

कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं।

आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की युति शुभ मानी जा रही है।

कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा।

सोशल तौर पर लोगों से मेल-जोल बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे।

प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के नए मार्ग खुलते दिखेंगे।

आप अपने दोस्तों के भरपूर सहयोग से सभी मुश्किलें आसानी से पार कर लेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
