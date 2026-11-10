अगले 5 दिन 5 राशियों के लिए लकी, वक्री शुक्र देंगे धन लाभ
Rashifal Shukra Transit Venus horoscope : शुक्र अभी अगले 5 दिन के लिए वक्री रहने वाले हैं। कन्या राशि में उल्टी चाल चलते हुए शुक्र कुल 5 राशियों की पैसे और रिश्ते से जुड़ी दिक्कत खत्म करेंगे।
Rashifal Shukra Transit Venus horoscope : सुख-संपदा देने वाले शुक्र इस वक्त टेढ़ी चाल चल रहे हैं। अगले 5 दिन तक शुक्र ऐसे ही वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। फिलहाल तो शुक्र अभी वक्री अवस्था में हैं। शुक्र अगले 5 दिन तक ऐसे ही टेढ़ी चाल चलते रहेंगे। शुक्र की ये एक्टिविटी कन्या राशि में हो रही है। पिछले 3 अक्टूबर से शुक्र ऐसे ही उलटी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार अगले 5 दिन में कुल 5 राशियों पर शुक्र की कृपा बरसने वाली है। वक्री शुक्र कुल 5 राशियों के लिए अगले कुछ दिन लाभ ही लाभ लेकर आएंगे। जानिए आखिर ये पांचों राशियां कौन सी हैं?
इन 5 राशियों पर पैसों की बारिश करेंगे वक्री शुक्र-
वृषभ राशि
अगले 5 दिन वृषभ राशि वालों के लिए लकी साबित हो सकते हैं। वक्री शुक्र अपनी कृपा वृषभ राशि वालों पर खूब बरसाएंगे। शुक्र की ही राशि होने की वजह से इस राशि के जातकों को नौकरी से लेकर पर्सनल लाइफ में कई अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। पैसों से लेकर रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की उलझन अब कम होती जाएगी। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं बिजनेस वालों को भी अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। पैसों से जुड़ा रिस्क बस इस बीच बिल्कुल भी ना लें।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को वक्री शुक्र खूब लाभ देंगे। सुख-सुविधा की कोई भी कमी नहीं महसूस होगी। अगर ऑफिस में किसी की बात पसंद ना आए तो शांत रहें। गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना बोलें जिससे बना बनाया काम बिगड़ने लगे। काम में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने से काम और भी निखरकर सामने आएगा। अगर किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो स्थिति को अपने हिसाब से सुलझाने की कोशिश करें। अगर अगले 5 दिन में कोई बड़ा खर्चा करने की प्लानिंग है तो बजट पर एक बार नजर जरूर मारें।
कर्क राशि
चंद्रमा की राशि कर्क को भी वक्री शुक्र कई लाभ देंगे। अगले 5 दिन कर्क राशि के लिए अहम साबित होंगे। काम में कोई नई जिम्मेदारी मिलने से खुशी होगी। इस बीच प्रमोशन से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। पार्टनर के साथ अगर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी तो बातचीत करके सब संभालने की कोशिश करें। बात करेंगे तो दूरियां कम होंगी और रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। कोई पुराना प्रोटेक्ट बिजनेस में चार चांद लगाए। ऐसे में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जाएगी।
सिंह राशि
वक्री अवस्था में शुक्र सिंह राशि वालों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाले हैं। अगले 5 दिन के लिए सिंह राशि वालों को करियर से जुड़ी अच्छी न्यूज मिल सकती है। नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी अब दूर होगी। नौकरी बदलने की इच्छा रही है तो अब उससे जुड़े मौके भी मिल सकते हैं। पैसों की स्थिति भी सही होगी। कुल मिलाकर अगले 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों को भी अगले कुछ दिन वक्री शुक्र से लाभ मिलने वाला है। जॉब में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। अगर कोई अधूरा रहा है तो उसमें रफ्तार मिलेगी। शुक्र मकर राशि की सारी दिक्कतों को दूर करेंगे। लग्जरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी और इस वजह से कई अटके काम भी पूरे होंगे। बिजनेस में कोई बाहर कनेक्शन लाभ दिला सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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