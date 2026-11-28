वक्री जूपिटर से बढ़ेंगी धनु समेत 3 राशियों की परेशानी, 122 दिन रखना होगा धैर्य
Guru Vakri Rashifal : 13 दिसंबर को गुरु 122 दिन के लिए वक्री अवस्था में चले जाएंगे। इस दौरान मेष, तुला और धनु राशि वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
Jupiter Retrograde Transit Rashifal 2026 : ज्योतिषीय लिहाज से दिसंबर का महीना कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने में शनि की बदलती चाल पर हर किसी की नजर रहने वाली है। वहीं गुरु भी इसी महीने वक्री होंगे। 13 दिसंबर को गुरु यानी जूपिटर वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे। इस दौरान गुरु सूर्य की सिंह राशि में रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के आधार पर गुरु पूरे 122 दिन के लिए वक्री होंगे। गुरु वक्री जहां कई राशियों के लिए अच्छे बदलाव लेकर आते हैं वहीं कुछ राशियों के काम भी खराब करते हैं। पंडित नरेद्र उपाध्याय के अनुसार इस दौरान मेष राशि, तुला राशि और धनु राशि वालों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं।
मेष राशि पर गुरु वक्री का कैसा असर रहेगा?
नौकरी में कोई बात परेशान कर सकती है। काम में कोई ना कोई बाधा आएगी। कलीग्स के साथ रिश्ते बिगड़ने के चांस हैं। ऐसे में किसी को कुछ भी कहने से पहले सोच लें। अपने काम से मतलब रखेंगे तो चीजें सही होंगी। किसी काम में डिले होगा तो मन परेशान होगा। पैसों से जुड़े मामले में सोच-समझकर ही फैसला लें। इस दौरान किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचने की कोशिश करें।
तुला राशि पर गुरु वक्री का कैसा असर रहेगा?
जिंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे। खर्चे और बचत का सही बैलेंस कर पाना मुश्किल लगेगा। कुछ खर्चा ऐसा होगा जो पूरा बजट भी हिला सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है। हालांकि रिजल्ट में डिले परेशानी बढ़ाएग। वहीं अगर बिजनेस से जुड़ा कोई नया डील फाइनल कर रहे हैं तो सोच-समझकर ही कुछ करें। परिवार का माहौल थोड़ा मन अशांत कर सकता है।
धनु राशि पर गुरु वक्री का कैसा असर रहेगा?
अपनी प्लानिंग को लेकर ज्यादा स्योर ना रहें। हालांकि इन पर ध्यान दें और चीजें उम्मीद मुताबिक ना होने पर धैर्य ना खोएं। बिजनेस में उम्मीद के हिसाब से सही ट्रैक नहीं मिल पाएगा। ऐसे में निराशा होगी। नौकरीपेशा लोग अच्छे मौके की तलाश कर रहे हैं तो इंतजार लंबा होगा। पैसों के लेनदेन से थोड़ा बचकर चलना होगा। पार्टनर का व्यवहार थोड़ा परेशान कर सकता है।
गुरु वक्री के दौरान करें ये उपाय
अगर आप गुरु के अशुभ प्रभावों में थोड़ी कमी चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पीले फूल को जरूर शामिल करें। साथ ही माथे पर हल्दी या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो ये और भी अच्छा होगा। पीले रंग के फल और चने की दाल वगैरह दान में दिया जा सकता है। अपने से बड़ों का सम्मान करें। अपने फायदे के लिए किसी को भी गलत सलाह ना दें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र