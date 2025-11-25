Hindustan Hindi News
Rashifal Tarot: 25 नवंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Tue, 25 Nov 2025 10:18 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Tarot Horoscope, टैरो राशिफल 25 नवंबर 2025: राशिफल की तरह ही टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। टैरो कार्ड में हर एक कार्ड का अपना खास महत्व व अर्थ है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुभ साबित होगा या सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

मेष राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। काम के प्रेशर से बचें और बेवजह की टेंशन न लें। 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी रहेगी। अपनी फीलिंग्स को पार्टनर के साथ शेयर करना अच्छा रहता है। आर्थिक जीवन स्टेबल रहेगा।

वृषभ राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन करियर तौर पर मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव फील करेंगे। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर का खाना खाने से बचें। वहीं, लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।

मिथुन राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन जीवन में जश्न मनाएं। कुछ जरूरी जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। आज पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन बाहर का खाना खाने से बचें।

कर्क राशि- 25 नवंबर 2025 का दिन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जिससे धन लाभ भी होगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे आज। लव के मामले में पार्टनर को टाइम देना जरूरी है। करियर में आपको अपने बॉस का साथ मिलेगा।

सिंह राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन जंक फूड का ज्यादा सेवन न करें। यह एक यात्रा तय करने या लॉंग टर्म लक्ष्यों के बारे में बात करने का एक आदर्श समय हो सकता है, जिसमें विदेश जाना या इंटरनेशनल ट्रैवल करना शामिल है।

कन्या राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन आपका दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ भी होगा। वहीं, खर्च की अधिकता भी रहेगी। ज्यादा तनाव न लें और काम का प्रेशर घर पर न लाएं।

तुला राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन खाने-पीने पर ध्यान दें। दिन आपको ऐसा महसूस कराएगा, जैसे आप एक रोलर-कोस्टर सवारी पर हैं। आपको पता चल सकता है कि आप और आपका पार्टनर लगातार यात्रा और रोमांच की योजना बना रहे हैं।

वृश्चिक राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन शाम में अपने लवर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। खर्च करते वक्त आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर फोकस करें।

धनु राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन जैसे-जैसे आप खुश होते हैं, आप उन लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। करियर लाइफ थोड़ी बिजी हो सकती है।

मकर राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन ब्रह्मांड आपके लिए रोमांचकारी अवसर लाने की साजिश कर रहा है। इसलिए आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा और उस पल को कैद करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने दिल को अप्रत्याशित संबंधों के लिए खुला रखें।

कुंभ राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन एक ऐसी जीवनशैली विकसित करें, जो आपको खुशी का एहसास दे, चाहे कोई शौक सीखने के माध्यम से, अपने दोस्तों के साथ रहने या नई चीजों की खोज करने के माध्यम से। अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हुए नए लोगों से मिलने के लिए खुद को तैयार रखें।

मीन राशि- 25 नवंबर 2025 के दिन खुद के बॉस बनने और सभी चीजों में प्यार का अनुभव करने के अवसर के रूप में लें। ब्रह्मांड आपको सामाजिक दुनिया के बंधनों से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करता है। स्वयं द्वारा बनाए गए रूल्स से मुक्त रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

