Rashifal Surya Tula Gochar 2025 October Horoscope Sun Transit in Libra Surya ka tula rashi parivartan before dhanteras

धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सूर्य का तुला गोचर, 17 अक्टूबर से इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

संक्षेप: Surya Tula Rashi Parivartan 2025: धनतेरस का त्योहार इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का तुला गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जानें सूर्य गोचर किन राशियों के लिए शुभ-

Tue, 14 Oct 2025 06:50 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Surya Tula Rashi Parivartan October: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। राशि परिवर्तन करके सूर्य मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। कुछ राशियों के लिए सूर्य गोचर शुभ साबित होता है और कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब धनतेरस से ठीक एक दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के तुला गोचर से कुछ राशियों की किस्मत बदल सकती है और परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। जानें सूर्य के तुला गोचर की लकी राशियां-

1. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के संकेत हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी अटके हुए कार्य में सफलता मिल सकती है। वाद-विवाद सुलझाने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है।

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। व्यावसायिक जीवन में उन्नति मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को जॉब में बदलाव के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। धन लाभ होने से जीवन में आर्थिक स्थिरता आ सकती है।

3. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए सूर्य गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं और पुराने सोर्स से भी रुपए-पैसों का आगमन होगा। निवेश के सुअवसर प्राप्त होंगे। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
