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सूर्य-शुक्र रहेंगे राहु और बुध के प्रभाव में, यह संयोग किसको कराएगा लाभ?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Shukra Nakshtra Gochar:सूर्य शुक्र राहु और बुध के नक्षत्र में रहेंगे, आज से किन राशियों को इस संयोग का लाभ मिलेगा। यहां पढ़ें क्या आपकी राशि को लाभ हो रहा।

सूर्य-शुक्र रहेंगे राहु और बुध के प्रभाव में, यह संयोग किसको कराएगा लाभ?

आज 22 जून को दो बड़े ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य आज से राह के नक्षत्र में जा रहे हैं और शक्र आज से बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में जाना अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि यह समय धरती की उपजाऊ शक्ति के लिए खास होता है। ज्योतिष के अनुसार 22 जून को सूर्य देव दोपहर 12.31 बजे मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और इसे नमी और वर्षा का कारक नक्षत्र माना जाता है। सूर्य के कारक माने जाते हैं, पिता से संबंध के, राजनीति के साहस के। वहीं शुक्र कारक माने जाते हैं, धन, वैभव, बिजनेस के कारक है, ऐसे में शक्र बुध के नक्षत्र यानी अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में आर्द्रा से हस्त नक्षत्र तक का समय वर्षा के लिए सबसे अनुकूल बताया गया है। सूर्य के राहु के नक्षत्र में जाना बहुत शुभ नहीं है। इन दोनों के राहु और बुध के नक्षत्र में जाने से किन राशि यों को क्या लाभ होगा, यहां जानें

कुंभ राशि के लिए लाभ

इस योग से कुंभ राशि के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा आपके लिएचीजें पहले से अच्छी होंगी। इनकम आपके लिए अलग-अलग तरह से आएगी। नौकरी की स्थिति भी पहले से आपके लिए अच्छी होगी। जो काम किसी वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके काम बनते दिख रहे हैं। आपके लिए आगे बढ़ने का समय है।

तुला राशि के लिए क्या है योग

तुला राशि वालों के लिए अच्छे योग आज बन रहे हैं। आपको तुला राशि वालों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं।आपके लिए चीजें पहले से अच्छी हैं, आपको अचानक पैसों से जुड़ा कोई लाभ आपको राहु करा सकता है, शुक्र और बुध के कारण कम्युनिकेशन स्किल्स से आपके लिए धन के रास्ते खुलेंगे। बिजनेस के लिए पॉजिटिव समय है। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें।

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मकर राशि को कैसे फायदा देंगे बुध और राहु

मकर राशि के लिए समय उत्तम है। आपके फैसले आपके लिए सही साबित हो रहे हैं। आपको सही दिशा में चीजें मिल रही है। इसलिए थोड़ा दिमाग में टेंशन कम करके काम करें। बिजनेस और कम्युनिकेशन वाली नौकरी में अच्छा लाभ होगा। किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थति से बचना होगा।

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कब तक रहेंगे राहु के नक्षत्र में?

ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि सूर्य छह जुलाई तक आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह आर्द्रा आ जाते हैं तो बुध और शुक्र और शनि बैठ जाएं तो खराब रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर इस नक्षत्र में सूर्य, चंद्र और मंगल और गुरु के आने से परिणाम खराब ही होते हैं। इस नक्षत्र में जब ग्रह आते हैं आपके लिए चीजें खराब होती हैं, फिर दोबारा बनती है। इस घर में कौन बैठा वो पहले खराब होगा, चाहे धन है, पैसा, करियर है, हेल्थ हैं। अचानक राहु आपको धन लाभ भी दिला देता है, अगर राहु आपके अच्छे घर में बैठा है तो। आपको बता दें कि इस नक्षत्र में आने पर जुलाई के कार्य नहीं होते हैं। 22 से 25 जून तक की अवधि को परंपरागत रूप से धरती की ‘रजस्वला’ अवस्था माना जाता है। इसलिए इन दिनों में कई क्षेत्रों में खेतों की जुताई जैसे कार्य नहीं किए जाते।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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