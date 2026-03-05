Sun Transit in Pisces 2026: 14 मार्च को सूर्य करेंगे मीन राशि में प्रवेश, इन राशियों की बदल सकती है किस्मत

Surya gochar rashi parivartan: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, सम्मान और ऊर्जा का कारक ग्रह है। सूर्य लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करता है और इसका प्रभाव सभी राशियों के लोगों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है।

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, सम्मान और ऊर्जा का कारक ग्रह है। सूर्य लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करता है और इसका प्रभाव सभी राशियों के लोगों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मार्च 2026 को रात 12 बजकर 41 मिनट पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) हैं, जिन्हें ज्ञान, धर्म और सकारात्मकता का ग्रह माना जाता है। ऐसे में सूर्य का यह गोचर कई लोगों के जीवन में नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि कुछ राशियों को इस दौरान सावधानी बरतने की भी जरूरत पड़ सकती है।

ज्योतिष में सूर्य का महत्व- ज्योतिष में सूर्य आत्मविश्वास, सरकारी काम, करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है। इसलिए जब भी सूर्य राशि बदलते हैं तो इसका असर नौकरी, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और सेहत पर भी देखने को मिलता है।

सूर्य का मीन राशि में गोचर का ज्योतिषीय महत्व- ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी ग्रह है और यह आत्मबल तथा अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तो यह गुरु ग्रह की ऊर्जा के प्रभाव में आता है। मीन राशि आध्यात्मिकता, कल्पना शक्ति और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी मानी जाती है। इस कारण इस गोचर के दौरान कई लोगों के जीवन में आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है। साथ ही कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर भी बन सकते हैं।

आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों पर सूर्य गोचर का प्रभाव- मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। इस दौरान कई कामों में अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है और कुछ लोग बेहतर अवसर की तलाश में नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है क्योंकि लापरवाही से नुकसान होने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों को भी निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। सेहत के मामले में पैरों या जांघों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस दौरान सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। करियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं और कुछ लोगों को नई नौकरी या बेहतर पद मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। व्यापार करने वालों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर के लिहाज से अच्छा माना जा सकता है। इस दौरान काम के सिलसिले में यात्राएं बढ़ सकती हैं और इससे नए अवसर मिलने की संभावना है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और प्रमोशन या इंसेंटिव मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ाने वाला हो सकता है। कुछ लोग धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ में रुचि ले सकते हैं। करियर के क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिल सकता है और बचत बढ़ सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि इस दौरान पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस दौरान मन में असुरक्षा या बेचैनी महसूस हो सकती है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा। व्यापार करने वालों को भी सावधानी से काम करना चाहिए क्योंकि लाभ कम मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ व्यवहार में धैर्य रखना जरूरी होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय मिलाजुला परिणाम देने वाला हो सकता है। इस दौरान दोस्तों या करीबी लोगों के साथ मतभेद होने की संभावना है। नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है लेकिन परिणाम मिलने में समय लग सकता है। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ बहस से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह गोचर मेहनत का अच्छा फल देने वाला हो सकता है। इस दौरान आपके प्रयास सफल हो सकते हैं और कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में प्रगति देखने को मिल सकती है और काम से संतुष्टि मिलेगी। व्यापार में भी तेजी आएगी और मुनाफा बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। नौकरी में नए अवसर मिलने की संभावना है और कुछ लोगों को विदेश से जुड़े काम का मौका मिल सकता है। व्यापार में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और बचत बढ़ सकती है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह गोचर घर-परिवार और सुख-सुविधाओं पर ध्यान बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत के कारण प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिल सकता है और संपत्ति में निवेश करने का अवसर मिल सकता है। निजी जीवन में परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और प्रयासों में बढ़ोतरी का संकेत दे सकता है। काम के सिलसिले में यात्राएं बढ़ सकती हैं और करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नई रणनीतियों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और कमाई बढ़ सकती है। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध संतुलित रहेंगे।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में सुधार लाने वाला हो सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और उनसे लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यापार में भी नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और बचत बढ़ने की संभावना है।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह गोचर कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। नौकरी में काम के सिलसिले में यात्राएं बढ़ सकती हैं और कुछ लोग बेहतर अवसर के लिए नौकरी बदलने का विचार भी कर सकते हैं। व्यापार करने वालों को इस समय सावधानी से काम करना चाहिए क्योंकि गलत फैसले नुकसान दे सकते हैं। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं।