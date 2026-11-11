5 दिन बाद 8 राशियों को जॉब-बिजनेस में लाभ, मंगल की राशि में होगा सूर्य गोचर
Sun Transit Rashifal Surya Gochar 2026 : तुला राशि से निकलने के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में लगभग एक महीने रहने वाले हैं। आज से 5 दिन बाद सूर्य मंगल की इस राशि में जाएंगे। जानें इस बदलाव से किन 8 राशियों को लाभ मिलने वाला है?
Transit Sun Rashifal Surya Rashifal 2026 सूर्य राशिफल: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य इस वक्त शुक्र की तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बीते 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में और आज से 5 दिन बाद वृश्चिक राशि में आएंगे जोकि मंगल ग्रह से संबंधित है। इस राशि में सूर्य लगभग 1 महीने तक रहने वाले हैं और इसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। फिलहाल तो वृश्चिक राशि में रहते हुए सूर्य कुल 8 राशियों पर मेहरबान रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार सूर्य 16 नवंबर तक इन राशियों को लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर ये राशियां कौन सी हैं और इनकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे?
इन 8 राशियों को मिलेगा सूर्य गोचर से लाभ-
वृषभ राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
सूर्य के गोचर से वृषभ राशि वालों की जिंदगी में अच्छे बदलाव दिखेंगे। ये गोचर इस राशि के लिए शुभ होगा। गोचर के दौरान ही किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। इस बीच विदेश यात्रा की भी संभावना है। सूर्य की एनर्जी के चलते मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
मिथुन राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
मंगल की राशि में सूर्य का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए वरदान जैसा है। इस राशि के जातकों को करियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। हालांकि अपने काम को पूरी सीरियसनेस के साथ करें। पैसों की स्थिति बेहतर होगी।
कन्या राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
सूर्य का गोचर कन्या राशि वालों के लिए हर मायने में खास साबित होने वाला है। इस गोचर से कन्या राशि वालों को करियर में अच्छा चांस मिल सकता है। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई ऐसी डील मिलने की संभावना है जिससे आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। वहीं लव लाइफ भी सही ट्रैक पर होगी।
तुला राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
मंगल की राशि में सूर्य का आना तुला राशि वालों की मुश्किलें भी कम कर देगा। अभी फिलहाल सूर्य इसी राशि में है और इनकी कई चीजें अब धीरे-धीरे ट्रैक पर वापस आने लगी हैं। पैसों की स्थिति अब सभलती दिखेगी।
वृश्चिक राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
सूर्य का गोचर इसी राशि में होगा और इस वजह से इस राशि के जातकों के लिए ये गोचर कई लाभ दे जाएगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं कोई अच्छी खबर मिलने से मन खुश रहने वाला है।
मकर राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
शनि की राशि को भी सूर्य के गोचर से लाभ मिलेगा। कुछ मामलों में स्थिति पहले से बेहतर होगी। अगर रिश्ते में किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा है तो सब ठीक होता जाएगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।
कुंभ राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
कुंभ राशि के जातकों को सूर्य के गोचर से कई लाभ मिलने वाले हैं। पैसों का लाभ होगा। वहीं संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने से मन खुश रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आने वाला समय काफी अच्छा है।
मीन राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
सूर्य का गोचर मीन राशि वालों की दुनिया भी रोशन करेगा। इस राशि के लिए सूर्य का गोचर मंगल की राशि में होना खुशी की बात है। जो भी अटके काम है वो पूरे होंगे। वहीं इस दौरान कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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