Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Sun Transit in Aries Horoscope Mesh Rashi me Surya Gochar 2026 for 30 days fortunes of zodiacs will shine
मेष राशि में होगा सूर्य का महागोचर, 1 महीने तक चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

मेष राशि में होगा सूर्य का महागोचर, 1 महीने तक चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

संक्षेप:

Rashifal Sun Transit in Aries Horoscope 2026: सूर्य की उच्च राशि मेष मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब भी सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है।

Feb 01, 2026 02:28 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rashifal Sun Transit in Aries Horoscope, Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है। इस समय शनि की राशि मकर में सूर्य गोचर कर रहे हैं। जल्द ही सूर्य राशि बदलकर मंगल की राशि मेष में एंटर करने वाले हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब भी सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 1 महीने तक सूर्य मेष राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य के मेष गोचर से कुछ राशियों को लाभ तो कुछ राशियों को अलर्ट रहने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य के मेष राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि में होगा सूर्य का महागोचर, 1 महीने तक चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

कर्क राशि के लिए सूर्य का मेष गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होने से कर्क राशि के लोगों को किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

  • आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
  • करियर में बनाई गयी योजनाओं से सफलता मिलने की संभावना अधिक है।
  • नौकरी कर रहे लोगों को सूर्य कृपा से अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।
  • काम की तारीफ होगी।
  • आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी सफल रहेंगे।

मेष राशि के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि के लोगों के लिए इस राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होना फायदेमंद माना जा रहा है।

  • करियर की दृष्टि से रचनात्मक कौशल मजबूत होगा।
  • कमाई के नए सोर्स भी बनेंगे।
  • रचनात्मक गतिविधियों में अधिक रुचि रहेगी।
  • कार्यस्थल पर सहकर्मियों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
  • इसके साथ ही अनेक कार्यों को अंजाम देंगे।
  • सामाजिक क्षेत्र में भी आप मान-सम्मान और पहचान हासिल कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:फरवरी में सूर्य, मंगल, समेत 3 ग्रहों का गोचर लाएगा मेष राशि के लिए बड़े बदलाव

सिंह राशि के लिए सूर्य का मेष गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होना सिंह राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है।

  • नेतृत्व की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे।
  • जीवन में चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
  • समाज को प्रभावित करने और आकर्षित करने की आपकी क्षमता तेज होगी।
  • भीड़ से अलग सोचेंगे।
  • यात्रा करने की भी संभावना है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:2-8 फरवरी तक 4 राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, 3 राशियां रखें खास ध्यान
ये भी पढ़ें:शुक्र गोचर मंगल के नक्षत्र में, 11 फरवरी तक इन राशियों की चांदी ही चांदी
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Surya Gochar horoscope 2026 Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने