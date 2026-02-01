मेष राशि में होगा सूर्य का महागोचर, 1 महीने तक चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य
Rashifal Sun Transit in Aries Horoscope 2026: सूर्य की उच्च राशि मेष मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब भी सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है।
Rashifal Sun Transit in Aries Horoscope, Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है। इस समय शनि की राशि मकर में सूर्य गोचर कर रहे हैं। जल्द ही सूर्य राशि बदलकर मंगल की राशि मेष में एंटर करने वाले हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब भी सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 1 महीने तक सूर्य मेष राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य के मेष गोचर से कुछ राशियों को लाभ तो कुछ राशियों को अलर्ट रहने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य के मेष राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
कर्क राशि के लिए सूर्य का मेष गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होने से कर्क राशि के लोगों को किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
- आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- करियर में बनाई गयी योजनाओं से सफलता मिलने की संभावना अधिक है।
- नौकरी कर रहे लोगों को सूर्य कृपा से अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।
- काम की तारीफ होगी।
- आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी सफल रहेंगे।
मेष राशि के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि के लोगों के लिए इस राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होना फायदेमंद माना जा रहा है।
- करियर की दृष्टि से रचनात्मक कौशल मजबूत होगा।
- कमाई के नए सोर्स भी बनेंगे।
- रचनात्मक गतिविधियों में अधिक रुचि रहेगी।
- कार्यस्थल पर सहकर्मियों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
- इसके साथ ही अनेक कार्यों को अंजाम देंगे।
- सामाजिक क्षेत्र में भी आप मान-सम्मान और पहचान हासिल कर सकेंगे।
सिंह राशि के लिए सूर्य का मेष गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होना सिंह राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है।
- नेतृत्व की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे।
- जीवन में चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
- समाज को प्रभावित करने और आकर्षित करने की आपकी क्षमता तेज होगी।
- भीड़ से अलग सोचेंगे।
- यात्रा करने की भी संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।