Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Sun Transit Horoscope Surya Gochar in Venus Nakshatra 2025 bring good days for these zodiacs from 29 December
ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, 29 दिसंबर से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन

ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, 29 दिसंबर से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन

संक्षेप:

Rashifal Sun Transit Horoscope: ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से शुक्र के पूर्वाषाढा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र में सूर्य 10 जनवरी तक रहेंगे, जिससे कुछ राशियों का भाग्य सूर्य की तरह चमकेगा। 

Dec 21, 2025 10:59 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rashifal Sun Transit Horoscope Surya Gochar: कुछ ही दिनों में ग्रहों के राजा सूर्य अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। इस समय सूर्य धनु राशि में पैर जमाय बैठे हुए हैं। कुछ ही दिनों में सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सूर्य का गोचर पूर्वाषाढा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 29 दिसंबर को 06:37 ए एम पर ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र में सूर्य 10 जनवरी तक रहेंगे। कुछ राशियों के लिए सूर्य का ये नक्षत्र गोचर काफी लाभकारी माना जा रहा है। आइए जानते हैं धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र बदलने से किन राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव हो सकता है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, 29 दिसंबर से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन

मेष राशि

सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होना मेष राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है।

आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।

सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।

अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं।

इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।

नई जॉब मिलने की भी संभावना है।

ये भी पढ़ें:20 दिसंबर-12 जनवरी तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, धनु राशि के शुक्र देंगे लाभ
ये भी पढ़ें:22 से 28 दिसंबर तक मेष राशि समेत 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी सफलता

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होना फायदेमंद साबित हो सकता है।

कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी।

यात्रा पर भी आप जा सकते हैं।

फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे।

लाइफ में रोमांस रहेगा।

पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होना शुभ माना जा रहा है।

इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा।

छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है।

करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं।

प्रोफेशनली और फाइनेंशली आप स्टेबल रहने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:22 दिसंबर तक चंद्र-मंगल बनाएंगे महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को लाभ ही लाभ
ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 21 दिसंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:2026 में इन राशियों पर रहेगी शनि की नजर, बुरे प्रभाव से बचने के लिए करें ये उपाय
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Rashifal Horoscope Surya Gochar
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने