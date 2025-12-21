ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, 29 दिसंबर से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन
Rashifal Sun Transit Horoscope: ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से शुक्र के पूर्वाषाढा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र में सूर्य 10 जनवरी तक रहेंगे, जिससे कुछ राशियों का भाग्य सूर्य की तरह चमकेगा।
Rashifal Sun Transit Horoscope Surya Gochar: कुछ ही दिनों में ग्रहों के राजा सूर्य अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। इस समय सूर्य धनु राशि में पैर जमाय बैठे हुए हैं। कुछ ही दिनों में सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सूर्य का गोचर पूर्वाषाढा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 29 दिसंबर को 06:37 ए एम पर ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र में सूर्य 10 जनवरी तक रहेंगे। कुछ राशियों के लिए सूर्य का ये नक्षत्र गोचर काफी लाभकारी माना जा रहा है। आइए जानते हैं धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र बदलने से किन राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव हो सकता है-
मेष राशि
सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होना मेष राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है।
आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।
सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।
अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं।
इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।
नई जॉब मिलने की भी संभावना है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होना फायदेमंद साबित हो सकता है।
कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी।
यात्रा पर भी आप जा सकते हैं।
फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे।
लाइफ में रोमांस रहेगा।
पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में होना शुभ माना जा रहा है।
इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा।
छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है।
करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं।
प्रोफेशनली और फाइनेंशली आप स्टेबल रहने वाले हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।