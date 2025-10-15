दिवाली पर तुला राशि में ग्रहों का जमावड़ा: सूर्य, बुध व मंगल मिलकर इन 6 राशियों का बदलेंगे भाग्य

संक्षेप: Trigrahi yog in Diwali 2025: दिवाली पर सूर्य, बुध व मंगल एक साथ तुला राशि में विराजमान रहेंगे और कुछ राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे। जानें तुला राशि में त्रिग्रही योग किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।

Sun mars and mercury conjunction in Libra: दिवाली पर ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति खास रहने वाली है। दिवाली पर तुला राशि में ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य, मंगल व बुध एक साथ मिलकर त्रिग्रही योग का संयोग बनाएंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस समय तुला राशि में मंगल व बुध की युति बन रही है और 17 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य के तुला गोचर से इस राशि में सूर्य, बुध व मंगल तीन ग्रहों की युति बनेगी। सूर्य व बुध के एक साथ एक ही राशि में आने से बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। दिवाली से पहले तुला राशि में बनने वाला त्रिग्रही योग कई राशियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। जानें सूर्य, बुध व मंगल मिलकर किन 6 राशियों का बदलेंगे भाग्य।

मेष राशि- मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास व एनर्जी में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपनी प्रभावी बातचीत से रिश्तों को गहरा करेंगे। यह स्थिति रिश्तों में कुछ संघर्ष को भी जन्म दे सकती है। करियर के मामले में आप आगे बढ़ेंगे और सहयोग पाएंगे। लेकिन सत्ता संघर्ष से बचने के लिए अपनी वाणी को संयमित रखें। इस समय अपनी एनर्जी का इस्तेमाल लक्ष्यों को पाने के लिए करेंगे। इस अवधि में आपको पर्सनल व प्रोफेशनल दोनों तरह की पार्टनरशिप स्ट्रांग होंगी।

वृषभ राशि- सूर्य-मंगल-बुध के प्रभाव से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। कार्यस्थल पर आपको धैर्य की जरूरत होगी क्योंकि बातचीत में तीव्रता रह सकती है। टीम का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आप कार्यों पर फोकस बनाएंगे और बेकार के संघर्ष से बचेंगे। रिश्तों में, स्पष्टता और ईमानदारी तनाव को कम करेगी। इस समय आपका स्वभाव सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

तुला राशि- सूर्य, मंगल और बुध तुला राशि में ही युति बनाएंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास और एनर्जी में वृद्धि होगी। रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। व्यक्तिगत रूप से आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। लंबे समय की योजनाओं पर काम करने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस समय बहुत ज्यादा सोचने से बचें और लोगों को खुश रखें। डिप्लोमेटिक तरीके से आप कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों की वाणी प्रभावित करने वाली रहेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। लीडरशिप क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे। रिश्तों में अच्छी बातचीत करेंगे। रिलेशनशिप में गलतफहमी दूर हो सकती हैं। इस समय आप आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ मिलकर बेहतर परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आपके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है।

धनु राशि- तुला राशि में बनने वाले ग्रहों की युति धनु राशि के लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको टीमवर्क का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपनी लीडरशिप क्षमता दिखाएंगे। इस समय आप कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है। अपने उत्साह को कंट्रोल में रखें ताकि आप ओवर कमिटमेंट से बचें। आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। इस समय आप बुद्धि के बल पर धन कमाने में सफल रहेंगे।

मकर राशि- मकर राशि वालों को करियर में उन्नति मिल सकती है। व्यावसायिक रूप से अभी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। अगर आप इस समय अनुशासन और कूटनीति में बैलेंस बनाएंगे, तो सफलता आपकी पहुंच में रहेगी। आत्मविश्वास से बातचीत करें और परिणामों के जरिए अपनी क्षमता दिखाएं। लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ भी हो सकता है।