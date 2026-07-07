9 दिन बाद से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, 1 महीने तक कर्क राशि में सूर्य गोचर
Rashifal Sun in cancer Sun Transit 2026 : सूर्य मिथुन राशि में विराजमान हैं, जो कुछ ही दिनों में कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा।
Rashifal Sun in cancer Sun Transit 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य जल्द अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। अन्य ग्रहों के मुकाबले सूर्य का राशि परिवर्तन महीने में सिर्फ एक बार ही होता है। सूर्य की चाल भी विशेष महत्व रखती है। फिलहाल सूर्य मिथुन राशि में विराजमान हैं, जो कुछ ही दिनों में कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 जुलाई 2026 के दिन सुबह में 11 बजकर 44 मिनट पर कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में सूर्य गोचर 17 अगस्त की सुबह तक होगा। चंद्र की राशि में सूर्य का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के शुभ प्रभाव से कौन सी राशियां भाग्यशाली रहने वाली हैं-
9 दिन बाद से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, 1 महीने तक कर्क राशि में सूर्य गोचर
सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से किन राशियों को होगा लाभ?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य गोचर चंद्रमा की कर्क राशि में होने से मिथुन राशि, मकर राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और वृषभ राशि के जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
चंद्र की कर्क राशि में सूर्य का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। इस दौरान आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएगी। धन आगमन के योग बन रहे हैं। कुछ नए लोगों से मुलाकात होना भी संभव है।
मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
चंद्र की कर्क राशि में सूर्य का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। व्यापारी को व्यापार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। करियर से जुड़े जरूरी टास्क भी मिल सकते हैं।
कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
चंद्र की कर्क राशि में सूर्य का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। करियर लाइफ में आ रही दिक्कतें दूर होंगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
चंद्र की कर्क राशि में सूर्य का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। करियर में सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।
वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
चंद्र की कर्क राशि में सूर्य का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आपकी इंकम बढ़ने की संभावना है। लव लाइफ में भी रोमांस बना रहेगा। हेल्दी रहेंगे और ट्रैवल भी कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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