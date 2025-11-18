Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Sun Horoscope Surya Gochar fortunes of these zodiacs will shine like sun in Saturn constellation
1 साल बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, कल से सूर्य जैसा चमकेगा इन राशियों का भाग्य

1 साल बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, कल से सूर्य जैसा चमकेगा इन राशियों का भाग्य

संक्षेप: Rashifal Sun Horoscope Surya Gochar 2025: जल्द ही ग्रहों के राजा सूर्य शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का ये नक्षत्र गोचर कुछ राशियों की किस्मत को रौशन कर सकता है। आइए जानते हैं-

Tue, 18 Nov 2025 05:59 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rashifal Sun Horoscope Surya Gochar: सूर्य ग्रहों के राजा कल के दिन अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। सूर्य की चाल बदलने का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। सूर्य इस समय वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही सूर्य शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 नवंबर के दिन बुधवार को रात में 09 बजकर 03 मिनट पर अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देव गोचर करने वाले हैं। इस नक्षत्र में सूर्य 2 दिसंबर तक विराजमान रहने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का ये नक्षत्र गोचर कुछ राशियों की किस्मत को रौशन कर सकता है। आइए जानते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1 साल बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, कल से सूर्य जैसा चमकेगा इन राशियों का भाग्य

मिथुन राशि

ग्रहों के राजा सूर्य का ये नक्षत्र गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है।

आय में वृद्धि होने की संभावना है।

जॉब कर रहे लोगों को अच्छा बोनस मिल सकता है।

व्यापारियों के लिए दिन बेहद ही सुखद माना जा रहा है।

सेहत और धन के मामले में भाग्यशाली रहने वाले हैं।

पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य देव की पूजा करें।

ये भी पढ़ें:2026 में शनि की पकड़ में रहेंगी ये राशियां, रहेगा शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव
ये भी पढ़ें:19 नवंबर से इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू, बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का ये नक्षत्र गोचर फायदेमंद माना जा रहा है।

आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

सुख-समृद्धि का आगमन होगा।

आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी।

व्यापारियों के लिए दिन समृद्धि वाला माना जा रहा है।

मकर राशि

ग्रहों के राजा सूर्य का ये नक्षत्र गोचर मकर राशि के लोगों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है।

आपको अपने किसी प्रिय, परिजन या दोस्त से कोई उपहार मिल सकता है।

नौकरी करने वालों का भाग्य साथ देगा।

सेहत अच्छी रहेगी।

वहीं, व्यापारियों को कोई बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 19 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें
ये भी पढ़ें:138 दिन तक वक्री शनि होंगे मार्गी, चाल बदलकर पलटेंगे इन राशियों की किस्मत
ये भी पढ़ें:23 नवंबर से राहु की चाल बदलने से बदलेगा इन राशियों का भाग्य, खूब होगा लाभ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Surya Gochar Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने