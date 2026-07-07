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शुक्र और केतु की युति किन राशियों को 1 अगस्त तक देगी लाभ

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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केतु और शुक्र 1 अगस्त तक आपके लिए लाएंगे लाभ के योग, इसके बाद शुक्र किस राशि में जाएंगे और इस युति से आपको क्या लाभ होगा।

शुक्र और केतु की युति किन राशियों को 1 अगस्त तक देगी लाभ

शुक्र का गोचर सिंह राशि में हो गया है। शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं तो सूर्य के साथ इनका योग बनेगा। इसके अलावा केतु भी इसी राशि में बैठे हैं तो सूर्य भी इनके साथ मिलेंगे और कई तरह का परिवर्तनों का योग लाएंगे। आपको बता दें कि ये युति 1 अगस्त तक रहेगी। दोनों ग्रह 1 अगस्त तक इस राशि में रहेंगे। इसके बाद शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे। आपके लिए लवलाइफ में बदलाव आएगा। आपके लिए चीजें अच्छी होंगी और कई तरह के शुभ योग आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन कई राशियों के लिए केतु बरा प्रभाव भी दिखाएंगे, शुक्र के साथ मिलकर। शुक्र के साथ मिलकर केतु आपको लवलाइफ में दिक्कतें दे सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी से अलगाव भी हो सकता है। यहां आप जानेंगे कि केतु और शुक्र की युति किस प्रकार राशियों को प्रभावित करेगी।

शुक्र और केतु के कारक तत्व और इनकी युति

शुक्र और केतु सभी प्रेम, रिश्तों, करियर, धन और स्वास्थ्य पर अपनी स्थिति अनुसार शुभ-अशुभ प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में सिंह राशि में शुक्र-केतु का मिलन कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शुक्र वैभव, भौतिक सुख सुविधाओं, आकर्षण, प्यार के कारक हैं। कालचक्र का सांतवां घर शुक्र का है। शुक्र शौक और पेशन है। शुक्र आपके किस घर में हैं तो उस पर आप बहुत ध्यान रखते हैं। केतु आपकी लाइफ में आपके पिछले जन्मों में आपने जो किया है वो केतु हैं। केतु आध्यात्म, अंधकार, आपको किसी से बिछोड़ देता है। केतु आपके मन की गहराई में जाकर काम करता है। केतु आपके रिश्तों को खराब नहीं करते हैं, बल्कि आपके रिश्ते को भी अच्छा करता है।

शुक्र और केतु का वृषभ राशि का क्या योग?

शुक्र और केतु आपके लिए अच्छे योग लेकर आ रहा है। वृषभ राशि के लोगों को अच्छे लाभ के योग मिल रहे हैं। एक तरह से आपके लिए चीजें पहले से और बेहतर हो रही हैं।

शुक्र और केतु का वृश्चिक राशि का क्या योग?

वृश्चिक राशि के लिए यह योग कई तरह की समस्याओं को कम करेगा। आपकी ललाइफ में चीजें अच्छी होंगी। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके लिए चीजें सहीं होंगी।

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शुक्र और केतु का तुला राशि का क्या योग?

तुला राशि के लिए आपको भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बिजनेस अच्छा चलेगा और आपके लिए रिश्तों में आसानी होगी, पहले की खराब चीजें आपको अच्छा होकर मिलेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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