केतु की छाया में आ जाएंगे शुक्र, किन राशियों को देंगे भाग्य का साथ और लाभ
shukra Ketu yuti 2026:शुक्र सिंह राशि में आकर केतु के प्रभाव में आजाएंगे। इससे वो कई राशियों को प्रभावित करेंगे, इससे किन राशियों को लाभ होगा, यहां पढ़ें
4 जुलाई को शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र केतु की राशि में जा रहे हैं। शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे और इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं इस राशि में पहले से केतु विराजमान हैं, ऐसे में शुक्र भी केतु की छाया में आ जाएगें। आपको बात दें कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, ऐसे में केतु, शुक्र और सूर्य तीनों की भी युति बनेगी। यहां जानें कैसे ये दोनों एक साथ आकर राशियों को प्रभावित करेंगी। यहां हम आपको केतु और शुक्र दोनों के साथ आने का असर भी बताएंगे, ये दोनों ग्रह किसके कारक हैं. ये भी बताएंगे और इसका राशियों पर क्या असर होगा, ये भी बताएंगे।
शुक्र और केतु दोनों के साथ आने से क्या होता है?
आपको बता दें कि केतु और राहु दोनों छाया ग्रह हैं। केतु नीचे का हिस्सा है तो राहु उसका धड़ है। लेकिन केतु राहु की तरह सभी चीजों को खराब नहीं करता है। ये जिस घर में बैठा है, उसी के अनुसार काम करता है। केतु और शुक्र जब एक साथ आते हैं तो दोनों के रिलेशनशिप में आध्यात्म से जुड़ते हैं।केतु आपको आध्यात्म से जोड़ेगा और शुक्र आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ाएगा। प्यार और रिलेशनशिप के मामले में केतु आपको अलगाव करा सकता है। इन दोनों के रिलेशनशिप में लोग अलगाव महसूस कर सकते हैं।
क्या है शुक्र और केतु
शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जो आपकी लाइफ में प्यार, ब्यूटी, समन्वय और खुशी को जोड़ता है। ये आपको समन्वय, बैलेंस और एक दूसरे को एक्सप्रेस करना सिखाता है। केतु आपके कार्मिक पैटर्न, आध्यात्म और अलगाव के लिएकाम करता है। आपका आंतरिक मन क्या सिखता है और आप सांसरिक जगत से कैसे अलग होते हैं। आपकी लाइफ में अचानक चीजें भी केतु कराता है। आप पार्टनर से अलग हो सकते हैं। अभी नहीं मिल रहा मेहनत का फल, कब चमकेगी किस्मत
शुक्र और केतु के कारण कौन सी राशियों पर असर?
शुक्र और केतु के कारण कई राशियों पर असर हो सकता है, आपके लिए अच्छे लाभ के योग आ सकते हैं। मेष राशि के लिए आपकी क्रिएटिविटी लाभ दे सकती है। आपके लिए बनाई गई प्लानिंग आपको आगे लेकर जाएगी। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जिससे आप अच्छा लाभ पा सकते हैं?
मिथुन राशि के लिए क्या लाभ?
मिथुन राशि के लिए भी समय अच्चा रहेगा। केतु और शुक्र के कारण आपकी बातों का असर लोगों पर होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप लोग परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
तुला राशि के लिए क्या लाभ?
तुला राशि के लिए नौकरी में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपके लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। आपका पैसा कहीं फंस गया था तो आपको वापस पैसा मिल सकता है। आपके लिए चीजें पॉजिटिव रहेंगी।
धनु राशि के लिए क्या लाभ?
धनु राशि के लिए लवलाइफ में अच्छे योग है। पार्टनर के साथ अच्छे से समय बिता पाएंगे। आपको पिता की संपत्ति से लाभ होगा। आपके लिए देशसे बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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