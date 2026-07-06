सिंह राशि में शुक्र का गोचर आपको कैसे लाभ देगा, केतु की छाया भी रहेगी
Rashifal Shukra Gochar:शुक्र का गोचर सिंह राशि में होने वाला है। इस राशि के लिए चीजें कैसी रहेंगी और इस राशि में जाकर शुक्र क्या फल देंगे, यहां पढ़ें
शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र केतु और सूर्य के साथ 7 जुलाई से युति बनाने जा रहे हैं। शुक्र के इस गोचर से किस राशि को क्या लाभ होगा जब ये काल पुरुष की पांचवीं राशि में जाएंगे। इस गोचर से कुछ लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा एनर्जी लेवल में कम हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हार्मोनल परेशानियां भी इस दौरान खड़ी हो सकती हैं।केतु भी मोक्ष और अलगाव का कारण बनते हैं, ऐसे में आपके लिए क्या चीजें बदल सकती हैं। आप यहां जान सकते हैं।
शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में
आपको बता दें कि सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं। यह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य आपकी कुंडली में आत्मविश्वास, सम्मान, सरकारी प्रशासनिक, पिता, लीडरशिप आदि के कारक माने जाते हैं। अब शुक्र जो विलासिता, धन, वैभव, आकर्षण, कला, विलासिता और भौतिक सुख के कारक सूर्य के घर में जा रहे हैं, ऐसे में वहां इनका सामना केतु से होगा। केतु एक साल से इस राशि में बैठें हैं। तीनों ग्रहों की युति सभी राशियों के लिए अच्छा और बुरा प्रभाव लाएगी। कुछ राशियों को अच्छा लाभ तो कुछ राशियों को बुरा प्रभाव भी झेलना होगा। शुक्र जब गोचर करते हैं तो आपकी लवलाइफ और मानसिक स्थिति पर इसका असर साफ देखा जा सकता है।
शुक्र गोचर किन राशियों को देगा लाभ के योग
तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर यानी केतु और सूर्य और शुक्र तीनों की युति अच्छे नतीजे लेकर आएगी। आपके लिए चीजें पहले से अच्छी होंगी। आपको इनकम से लेकर नौकरी तक में आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। धनु, कुंभ, मेष, वृषभ और मिथुन और कर्क के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं।
आपके लिए सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। कुंभ राशि के लिए भी गोचर बहुत शुभ माना जा रहा है। इन राशियों की लवलाइफ भी खास रहेगी, पहले से चले आ रहे चैलेंज कम होंगे और आपको लाभ मिलेगा।
किस राशि के लिए सावधानी
मकर राशि के लोगों को शुक्र गोचर के समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। संबंधों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए दौरान कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। आपके लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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