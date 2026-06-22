शुक्र गोचर 2026: तुला और कुंभ की चमकेगी किस्मत, मकर को रहना होगा सतर्क
शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार यह गोचर ज्यादातर राशियों के लिए शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। तुला राशि को सबसे ज्यादा लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि वृश्चिक, धनु, कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि को भी फायदा होगा।
वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, प्रेम, वैवाहिक जीवन, आकर्षण, कला, विलासिता और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। जब भी शुक्र राशि बदलते हैं तो उसका असर लोगों के रिश्तों, जीवनशैली और मानसिक स्थिति पर देखने को मिलता है। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शुक्र का यह गोचर ज्यादातर राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सिंह राशि काल पुरुष कुंडली का पंचम भाव मानी जाती है। ऐसे में शुक्र का यहां आना लोगों की भावनाओं, प्रेम संबंधों और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है। उनका कहना है कि इस दौरान कुछ लोगों को हार्मोन से जुड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सक्रिय महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों की ऊर्जा सामान्य से कम हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो अधिकतर स्थितियों में अच्छे परिणाम ही देते हैं। इसलिए इस गोचर से बड़े स्तर पर नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। शुक्र एक शुभ ग्रह है जो व्यक्ति को ज्यादातर शुभ फल ही प्रदान करता है।
इन राशियों को मिल सकता है ज्यादा लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा लाभ देने वाला माना जा सकता है। इसके अलावा वृश्चिक, धनु, कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों को भी इस दौरान अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी, कारोबार, रिश्तों और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कुंभ राशि के लिए भी यह गोचर काफी शुभ माना जा रहा है। वहीं मेष और वृषभ राशि के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। मिथुन और कर्क राशि के जातकों को भी कामकाज और निजी जीवन में राहत मिलने के संकेत हैं।
इन सभी राशियों के लिए यह समय नई शुरुआत का हो सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मनचाही जगह या अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी नए मौके सामने आ सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं और ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
मकर राशि वालों को रखनी होगी सावधानी
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मकर राशि के लोगों को इस दौरान रिश्तों के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। खासतौर पर विपरीत लिंग के लोगों के साथ बातचीत और संबंधों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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