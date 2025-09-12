Rashifal Shukra gochar 2025 september horoscope lucky zodiac signs venus transit in leo 15 सितंबर से इन 6 राशियों के जीवन में होंगे अच्छे बदलाव, शुक्र करेंगे सूर्य की सिंह राशि में गोचर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Shukra gochar 2025 september horoscope lucky zodiac signs venus transit in leo

15 सितंबर से इन 6 राशियों के जीवन में होंगे अच्छे बदलाव, शुक्र करेंगे सूर्य की सिंह राशि में गोचर

Shukra ka Singh Gochar: शुक्र सितंबर महीने में सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करके कुछ राशियों को शुभ, तो कुछ राशियों को अशुभ फल प्रदान करेंगे। जानें शुक्र का सिंह गोचर किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:51 AM
Shukra Gochar in Singh Rashi: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, संपदा, वैभव व ऐश्वर्य आदि का कारक माना गया है। शुक्र समय-समय पर अपनी राशि बदलकर मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। 15 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। शुक्र व सूर्य के बीच मित्रता का भाव है। जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर हर राशि पर इस गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, मिथुन समेत कुछ राशियों के लिए शुक्र का गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। यह समय इन राशियों के लिए हर मामले में अनुकूल रहने वाला है। जानें शुक्र गोचर से किन राशियों को होगा फायदा।

1. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को शुक्र गोचर से व्यावसायिक व व्यक्तिगत लाइफ में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। भाई-बहन के साथ रिश्तों में सुधार होगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं।

2. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। माता-पिता का साथ मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। आप महत्वपूर्ण फैसला लेने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा करने वालों की स्थिति अच्छी होगी।

3. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और पुराने सोर्स से भी धन का आवक होगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने की संभावना है। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

4. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। व्यापारिक सफलता मिल सकती है। व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे। खर्चों में कमी आएगी और धन की स्थिति में सुधार होगा। कार्यस्थल पर मनमुताबिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

5. तुला राशि- तुला राशि वालों का सामाजिक कद बढ़ेगा। आपकी समाज में सराहना हो सकती है। व्यापारिक लाभ के संकेत हैं। आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे। व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है।

6. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा। इस समय आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास हर क्षेत्र में सफलतादायक होंगे। व्यापारिक सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रेम-संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

