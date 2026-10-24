शरद पूर्णिमा पर चांद जैसी चमकेगी मेष, कुंभ समेत 6 राशियों की किस्मत, होगा धन लाभ
Rashifal Sharad Purnima 2026 : ग्रहों की शुभ चाल से कई राशियों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन लाभदायक परिणाम लेकर आ रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा का दिन किन राशियों के लिए शानदार रहने वाला है -
Rashifal Sharad Purnima 2026, शरद पूर्णिमा का राशिफल : इस साल शरद पूर्णिमा के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शुक्र की तुला राशि में तीन ग्रहों की युति बन रही है। शुक्र, सूर्य और बुध तुला राशि में बैठकर बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। गुरु और मंगल कर्क राशि में गुरु मंगल योग बना रहे हैं। इसके साथ ही गुरु हंस राजयोग और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही शरद पूर्णिम पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का बेहद शुभ संयोग बना रहा है। इसके साथ ही शनि मीन राशि में रहेंगे। चंद्रमा शाम को 7:23 बजे मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। ग्रहों की शुभ चाल से कई राशियों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन लाभदायक परिणाम लेकर आ रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा का दिन किन राशियों के लिए शानदार रहने वाला है -
शरद पूर्णिमा पर चांद जैसी चमकेगी मेष, कुंभ समेत 6 राशियों की किस्मत, होगा धन लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहों की शुभ चाल से लगभग 6 राशि का जातकों को लाभ हो सकता है।
मेष राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन लाभदायक रहने वाला है। धन का लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रुके हुए काम बनेंगे। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन फायदेमंद रहने वाला है। विवाह के योग बनेंगे। आपका दिया हुआ धन वापस मिलेगा। कोई अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है।
सिंह राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन शानदार रहने वाला है। किसी किसी अच्छे व्यक्ति का सहयोग मिलने की संभावना बन रही है।
तुला राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन शुभ रहने वाला है। मन को शांति मिलेगी।
मकर राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन लाभदायक रहने वाला है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चांद की तरह कुछ लोगों की किस्मत चमक सकती है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वाहन खरीदने के योग बनेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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