अगले 4 महीने शनि रहेंगे एक्टिव, 6 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट
Rashifal Shani Transit Saturn horoscope : उदित अवस्था में शनि का प्रभाव हर एक राशि पर पड़ेगा। न्याय के देव शनि के इस गोचर से कुछ राशियों पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो कुछ राशियों का समय मुश्किल भी साबित होगा।
Rashifal Shani Transit Saturn horoscope : शनि वर्तमान में गुरु की राशि मीन में पैर जमाय हुए हैं। शनि की शुभ स्थिति होने से जीवन में खुशियों का अभाव नहीं रहता है। शनि अपनी चाल में बदलाव करने में समय लेते हैं। इस समय शनि एक्टिव मोड में गोचर कर रहे हैं। शनि की उदित अवस्था की चाल बेहद खास मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चाल में शनि एक्टिव रहते हैं। शनि ग्रह का संबंध न्याय और अनुशासन से माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि अगले साल 2027 में मार्च के महीने तक उदित अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उदित अवस्था में शनि का प्रभाव हर एक राशि पर पड़ेगा। शनि के इस गोचर से कुछ राशियों पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो कुछ राशियों का समय मुश्किल भी साबित होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं अगले 4 महीने तक एक्टिव शनि के गोचर से किन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है-
अगले 4 महीने शनि रहेंगे एक्टिव, 6 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट
1- वृषभ राशि के लिए शनि का एक्टिव होना कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के लिए शनि का एक्टिव होना पॉजिटिव साबित हो सकता है। कोई अच्छी डील मिल सकती है। हर काम में सफलता हासिल होगी।
2- मिथुन राशि के लिए शनि का एक्टिव होना कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के लिए शनि का एक्टिव होना फायदेमंद साबित हो सकता है। रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है।
3- कन्या राशि के लिए शनि का एक्टिव होना कैसा रहेगा?
कन्या राशि के लिए शनि का एक्टिव होना लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन पहले से काफी सुधर जाएगी।
4- तुला राशि के लिए शनि का एक्टिव होना कैसा रहेगा?
तुला राशि के लिए शनि का एक्टिव होना शुभ साबित हो सकता है। कारोबारियों को प्रॉफिटेबल डील हासिल हो सकती है। अच्छी खबर मिल सकती है।
5- मकर राशि के लिए शनि का एक्टिव होना कैसा रहेगा?
मकर राशि के लिए शनि का एक्टिव होना उत्तम साबित हो सकता है। इस दौरान व्यापार की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। कोई ऑफर मिल सकता है।
6- कुंभ राशि के लिए शनि का एक्टिव होना कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के लिए शनि का एक्टिव होना शानदार साबित हो सकता है। धन का आगमन होगा। नयी नौकरी तलाशने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा