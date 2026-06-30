शनि और केतु का षडाष्टक योग कब तक और किन राशियों के लिए लाएगा लाभ के योग?
shadashtak yog effects : शनि और केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है। यह योग कई राशियों के लिए अच्छा और कई राशियों के लिए परेशानी वाला हो सकता है।
केतु अपनी कमजोरी को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए केतु को मोक्षदाता है। केतु आपको अटकाव लाता है, अटैचमेंट कम करता है, आपके लक्ष्यों से आप कितने दूर हैं, केतु आपको इसके पास ले जाएगा। केतु सिंह राशि में हैं। और शनि मीन राशि है। आपको बता दें कि षटाष्टक योग तब बनता है जब ये दोनों ग्रह 6ठें और आठवें भाव में होते हैं हैं। ऐसे में इसके बारे में जानते हैं। शनि न्याय के कारक है और केतु अध्यात्म के। अगर आप न्याय के तौर पर अगर सही रहते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको शनि और केतु के इस योग से लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी। आपको इस बात को समझना होगा कि षडाष्टक बुरा और विपरीत राजयोग का भी काम करता है। षडाष्टक योग अगर अच्छी स्थिति में हो तो सफलता मिलती है, आयु में वृद्धि होती है। आपके लोन खत्म होते हैं, लेकिन अगर खराब स्थिति में हो तो कई तरह की परेशानियां आती हैं। राशियों पर इसके असर से पहले जानते हैं कि शनि और केतु क्या हैं?
षडाष्टक योग क्या है समझें
षड् यानी 6 , और अष्टक यानी अष्टम , इन दोनों से मिलकर बना है षडाष्टक योग।कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, अष्टम भाव आयु और मृत्यु का होता है, जब भी कोई ग्रह आपस में 6/8 योग में आता है तो इसे षडाष्टक योग बनता है।
शनि क्या है?
शनि 10वां घर और 11वां घर शनि का है। कर्म, नौकरी, अनुशासन , दंडाधिकारी, ठंडापन है, अगर आप मेहनत के साथ काम करते हैं तो शनि के कारण होती है। शनि आपसे आपका कर्म करवाते हैं और उनका फल भी देते हैं। शनि को भी पाप ग्रह की श्रेणी में डाला गया है।
केतु क्या है?
आपके कार्मिक रिण को देता है। केतु की कोई सीमा नहीं है। केतु आपको अलगाव देता है, सभी पिछली बातों को तोड़ता है। केतु बीमारी, ऑपरेशन, इंफेक्शन, चोट लगने वाला ग्रह, जिन लोगों की दशा केतु की है, उन लोगों को यह योग परेशान करेगा। इसको भी पाप ग्रह की श्रेणी में डाला गया है।
शनि हमेशा दंड नहीं देते हैं?
दंडाधिकारी का रोल सिर्फ शनि की साढ़ेसाती में दिखाते हैं, शनि की महादशा और अंतर्दशा में ऐसा कोई लक्षण शनि नहीं दिखाते हैं। शनि आपके कर्मों को देखकर उसके हिसाब से आपको परिणाम देते हैं।
किस राशि के लिए बन रहे हैं अच्छे योग
सिंह राशि के लिए केतु और शनि का यह योग अच्छा रहेगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से जुड़ा धन मिल सकता है। विदेश जाने के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि के लिए भी षडाष्क योग अच्छा है। आपको कोर्ट केस के मामलों में राहत मिलेगी, अगर किसी पर हैं तो आध्यात्म की तरफ झुकेंगे। मेष राशि के लिए भी नौकरी में अच्छे योग हैं। आपको ऑफिस में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको पैसा जो खोया था वो भी वापस आएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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