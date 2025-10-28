नवंबर में किन राशियों को सफलता दिलाएंगे मीन राशि में मार्गी हुए शनि?

संक्षेप: Shani margi meen rashi: नवंबर में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अभी तक वक्री गति से चलते हुए शनि अब मार्गी होकर चलेंगे। शनि के मार्गी होने पर कई राशियों के लिए सफलता के योग बनेंगे।

नवंबर में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अभी तक वक्री गति से चलते हुए शनि अब मार्गी होकर चलेंगे। शनि न्याय और कर्म के देवता माने गए हैं। इनकी कृपा पानी है, तो अनुशासन और मेहनत से काम करना उत्तम माना जाता है। अपनी दशा और शनि आपको काफी कुछ सिखाकर एक मजबूत इंसान बनाकर जाते हैं। शनि के मार्गी होने पर कई राशियों के लिए सफलता के योग बनेंगे। 13 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री हुए थे और अब 28 नवंबर को शनि मीन राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। कई राशियों के लिए यह गति राहत लेकर आएगी। यह समय आपके लिए आंतरिक सपनों में झांकने का है। शनि आपसे जिम्मेदारी लेने और हर तरह से अनुशासित रहने कको कहता है।

कन्या राशि वालों के लिए सफलता लेकर आया है। आपको पार्टनरशिप में लाभ होगा। पर्सनल रिलेशनशिप तो अच्छा होगा, साथ ही आपको क्लिएरिटी और कमिटमेंट भी मिलेगा। किसी सीरियर बातचीत के दौरान खुलकर पना पक्ष रखें। भविष्य के बारे में कदम उठाएं और प्लान बनाएं। वृषभ राशि वालों को करियर में लाब होगा। शनि आपके 11 वें घर में रहकर मारगी हो रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा और सपोर्टिव ग्रुप मिलेगा। आपको सही लोग मदद करेंगे।अपने नेटवर्क और ग्रुप में लीडरशिर रोल में आएं। भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों को शेयर करें।

मकर राशि वालों के लिए शनि तीसरे घर में हो रहा है। मकर राशि वालों को स्पष्टता के साथ सोच मिलेगी। अपने सपनों को सच करने की क्षमता आपमें आएगी। नवंबर में आप अपने आइडिया पर काम कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि 5वें घर में मार्गी हो रहे हैं। क्रिएटिविटी, रोमांस और खुसी के मामले में आप लकी रहेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपका लक भी काम करेगा और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे।