नवंबर में बदलेगी शनि की चाल, इन 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

इस समय शनि वक्री चाल चल रहे हैं। शनि की वक्री चाल 28 नवंबर तक रहेगी। शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। शनि के अशुभ प्रभावों से जहां व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। शनि रंक को भी राजा बना सकते हैं। आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने से पहले किन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होगा…

मेष राशि- मेष राशि वालों को शनि के मार्गी होने से शुभ फल की प्राप्ति होगी।

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे।

आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

मित्रों का सहयोग मिलेगा।

धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।

वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

सिंह राशि- शनि का मार्गी होना सिंह राशि वालों को शुभ फल मिलेंगे।

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

नौकरी और व्यापार में लाभ होगा।

आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी।

धन- लाभ होगा, जिससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे।

तुला राशि- तुला राशि वालों को शनि के मार्गी होने से शुभ फल मिलेंगे।

नौकरी और व्यापार के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता है।

आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे।

इस समय निवेश करने से लाभ हो सकता है।

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को शुभ फल मिलेंगे।

शनि का मार्गी होना आपके लिए शुभ रहेगा।

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

धन- लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

मान- सम्मान और पद- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं।

सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे।