Shani Margi: 138 दिन बाद 28 नवंबर को शनि होंगे मार्गी, जानें साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशियों पर प्रभाव?

Shani Margi 2025 November: शनि नवंबर में अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। शनि वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे यानी शनि उलटी से सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। जानें शनि की मार्गी चाल किन राशियों के लिए रहेगी शुभ।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:46 AM
Shani Margi sadesati and Dhaiya Effect: ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय देवता माना गया है। शनि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि के अशुभ परिणामों से हर व्यक्ति भयभीत रहता है। लेकिन शनि हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। जन्मकुंडली में शनि की स्थिति के आधार पर अच्छे-बुरे फल मिलते हैं। इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं। शनि 13 जुलाई को वक्री हुए थे और करीब 138 दिन बाद 28 नवंबर को सुबह 09 बजकर 20 मिनट पर मार्गी होंगे। शनि के मार्गी होने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या वाले खास तौर पर प्रभावित होंगे। इस समय मेष, कुंभ व मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती और सिंह व धनु राशि वालों पर शनि ढैय्या चल रही है। शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशि वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानें शनि के मार्गी होने पर शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों की पहले की तुलना में स्थिति में सुधार हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। व्यापार में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन इस समय आपको धैर्य से काम लेना चाहिए।

2. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को शनि मार्गी होने से कुछ क्षेत्रों में राहत मिल सकती है। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। व्यापार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आर्थिक लाभ की संभावना है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

3. मीन राशि- मीन राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे।

4. सिंह राशि- सिंह राशि वालों को इस समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। कोर्ट-कचहरी से दूरी बनाकर रखें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। बड़े-बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई भी निर्णय लें।

5. धनु राशि- शनि मार्गी होने से धनु राशि वालों को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक शांति मिल सकती है। इस समय आपको धन कमाने के अवसर मिलेंगे। कारोबार के लिहाज से समय अच्छा आएगा लेकिन पैसों से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। सेहत पहले की तुलना में अच्छी होगी। मानसिक शांति मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।