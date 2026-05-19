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आने वाले 4 महीने तक इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, बुध के नक्षत्र में शनि गोचर देगा बड़ी खबर

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Shani gochar, Saturn Transit 2026: शनि बहुत धीमी चाल चलते हैं। शनि गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर लंबे समय तक और गहरा पड़ता है। आने वाले 4 महीने में बुध के नक्षत्र में शनि गोचर कर कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं। 

आने वाले 4 महीने तक इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, बुध के नक्षत्र में शनि गोचर देगा बड़ी खबर

Rashifal Shani gochar Saturn Transit 2026, शनि नक्षत्र परिवर्तन : ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता और कर्मफलदाता शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन एक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि देव बहुत धीमी चाल चलते हैं। इसलिए जब भी वे नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर लंबे समय तक और गहरा पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस समय शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर की शाम तक शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो बुद्धि, व्यापार और बातचीत के कारक हैं। शनि और बुध के बीच मित्रता का भाव होने के कारण शनि का यह गोचर कुछ राशियों को आर्थिक, करियर और पर्सनल लाइफ में जबरदस्त लाभ दे सकता है। आइए जानते हैं कि शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी और भाग्यशाली साबित हो सकता है-

आने वाले 4 महीने तक इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, बुध के नक्षत्र में शनि गोचर देगा बड़ी खबर

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। शनि देव आपकी राशि के लिए योगकारक ग्रह हैं।

  • आपकी आय के स्रोतों में भारी वृद्धि होगी।
  • लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।
  • व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
  • नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग हैं।
  • समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, जो रेवती नक्षत्र के भी स्वामी हैं। इसलिए शनि का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

  • जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
  • ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी।
  • अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है या आप बिजनेस में हैं, तो भारी मुनाफा होने की संभावना है।
  • पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव और कोर्ट-कचहरी के मामले सुलझेंगे।

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तुला राशि

तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं और इस राशि के स्वामी शुक्र के साथ शनि की परम मित्रता है। रेवती नक्षत्र में आकर शनि आपको भाग्य का पूरा साथ दिलाएंगे।

  • प्रॉपर्टी और वाहन सुख: भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है।
  • आपके जो काम पिछले कई सालों से अटके हुए थे, वे अब अचानक स्पीड पकड़ेंगे।
  • जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए भी शनि का यह नक्षत्र गोचर आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनाने वाला साबित होगा।

  • आपकी आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप धन की बचत करने में भी सफल रहेंगे। निवेश के लिए यह समय शुभ है।
  • अगर आप नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे अच्छा माना जा रहा है।
  • भाई-बहनों और मित्रों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपके साहस में वृद्धि होगी।

शनि गोचर का शुभ फल बढ़ाने के लिए उपाय

शनि देव के इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए ये उपाय जरूर करें-

  1. शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालें।
  2. बुध और शनि की कृपा के लिए गाय को हरी घास खिलाएं और जरूरतमंदों को काले चने या उड़द की दाल का दान करें।
  3. प्रतिदिन या हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को शनि देव कभी परेशान नहीं करते।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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