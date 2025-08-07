Rashifal shani dev meen rashi mein saturn in pisces horoscope lucky zodiac signs 2027 तक इन 5 राशियों पर रहेगी शनिदेव की कृपा दृष्टि, बनेंगे बिगड़े काम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
2027 तक इन 5 राशियों पर रहेगी शनिदेव की कृपा दृष्टि, बनेंगे बिगड़े काम

इस समय शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 2027 तक शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में रहकर शनिदेव 5 राशियों पर विशेष कृपा करेंगे। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। शनिदेव रंक को भी राजा बना सकते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 11:20 AM
Shani Dev : ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनिदेव ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 2027 तक शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में रहकर शनिदेव 5 राशियों पर विशेष कृपा करेंगे। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। शनिदेव रंक को भी राजा बना सकते हैं। आइए जानते हैं, 2027 तक किन राशियों पर रहेगी शनिदेव की विशेष कृपा….

वृषभ राशि- शनि देव ने इस समय वृषभ राशि के एकादश भाव में गोचर किया है। 2027 तक शनिदेव इसी भाव में रहेंगे। इस दौरान आय में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस समय निवेश करने से लाभ होगा। इस समय आपको बड़ी योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं।

कर्क राशि- शनि देव ने इस समय कर्क राशि के नवम भाव में गोचर किया है। 2027 तक शनिदेव इसी भाव में रहेंगे। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस समय विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। इस दौरान बिगड़े हुए काम बनेंगे। माता-पिता से संबंध मधुर होंगे।

तुला राशि- शनि देव ने इस समय तुला राशि के षष्ठ भाव में गोचर किया है। 2027 तक शनिदेव इसी भाव में रहेंगे। आर्थिक लाभ होगा। कर्जों से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान निवेश करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। नौकरी, व्यापार में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी।

वृश्चिक राशि- शनि देव ने इस समय वृश्चिक राशि के पंचम भाव में गोचर किया है। 2027 तक शनिदेव इसी भाव में रहेंगे। इस दौरान विवाह के योग बन सकते हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। संतान सुख मिल सकता है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। निवेश करने से लाभ होगा।

मकर राशि- शनि देव इस समय मकर राशि के तृतीय भाव में गोचर किया है। 2027 तक शनिदेव इसी भाव में रहेंगे। इस दौरान आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यात्रा से ला होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

