कल सावन के पहले दिन इन 6 राशियों पर खुशियों की बरसात, सूर्य, गुरु बुध देंगे लाभ
Rashifal Sawan 2026 Lucky Zoadiacs: सावन के पहले दिन शुभ योगों और राजयोगों के संयोग से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सावन का पहला दिन किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-
Rashifal Sawan 2026 Lucky Zoadiacs : इस साल सावन का पहला दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस साल सावन का शुभारंभ श्रवण नक्षत्र और आयुष्मान योग में हो रहा है। यह अत्यंत शुभ संयोग है। सावन के पहले दिन ग्रहों की चाल से कुछ राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। सावन में गुरु के कर्क राशि में विराजमान रहने से हंस राजयोग, सूर्य और गुरु की युति से गुरु आदित्य राजयोग, मिथुन राशि में बुध के विराजमान रहने से भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में सावन के पहले दिन शुभ योगों और राजयोगों के संयोग से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सावन का पहला दिन किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सावन का पहला दिन लगभग 7 राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।
कल सावन के पहले दिन इन 6 राशियों पर खुशियों की बरसात, सूर्य, गुरु बुध देंगे लाभ
मेष राशि वालों के लिए सावन का पहला दिन कैसा रहेगा?
सावन का पहला दिन मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। व्यापार में निवेश के लिए आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी।
वृषभ राशि वालों के लिए सावन का पहला दिन कैसा रहेगा?
सावन का पहला दिन वृषभ राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। सेहत में भी पहले से सुधार नजर आएगा। लव लाइफ में रोमांस बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें।
कर्क राशि वालों के लिए सावन का पहला दिन कैसा रहेगा?
सावन का पहला दिन कर्क राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा जाहिर करने के अनेक मौके मिलेंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
कन्या राशि वालों के लिए सावन का पहला दिन कैसा रहेगा?
सावन का पहला दिन कन्या राशि वालों के लिए शानदार माना जा रहा है। बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सावन का पहला दिन कैसा रहेगा?
सावन का पहला दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। परिवार में सुख संपदा बनी रहेगी। पूर्व में किया गया निवेश आपके लिए शुभ समाचार लाएगा।
मकर राशि वालों के लिए सावन का पहला दिन कैसा रहेगा?
सावन का पहला दिन मकर राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। व्यापार में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिनसे आपको आर्थिक लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होना भी संभव है।
मीन राशि वालों के लिए सावन का पहला दिन कैसा रहेगा?
सावन का पहला दिन मीन राशि वालों के लिए खास माना जा रहा है। कार्य से जुड़ी विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। आज वित्तीय सफलता मिलेगी। आपको सफलता हासिल करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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