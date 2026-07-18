8 दिन बाद से 7 राशियां रहें सावधान, वक्री शनि बढ़ा सकते हैं टेंशन

8 दिन बाद से 7 राशियां रहें सावधान, वक्री शनि बढ़ा सकते हैं टेंशन
Rashifal Saturn Transit Shani Vakri 2026 : बस कुछ ही दिनों में शनि उलटी चाल चलना शुरू कर देंगे। शनि जब भी वक्री चाल में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। शनि के गोचर से कुछ राशियों पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है।
Rashifal Saturn Transit Shani Vakri 2026 : शनि की चाल का असर हर एक राशि पर पड़ता है। शनि ग्रह मेहनत, अनुशासन और कर्म के कारक माने जाते हैं। इस समय मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है। व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से शनि फल देते हैं। बस कुछ ही दिनों में शनि उलटी चाल चलना शुरू कर देंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, वक्री चाल में शनि का गोचर 27 जुलाई 2026 के दिन रात में 01 बजकर 25 मिनट पर शुरू हो जाएगा। लगभग 138 दिन तक शनि वक्री चाल में गोचर करेंगे। शनि जब भी वक्री चाल में गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। शनि के गोचर से कुछ राशियों पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के उलटी चाल में गोचर से किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है -
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के वक्री होने से कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए समय थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में इन राशियों को संभलकर रहने की सलह दी जाती है।
8 दिन बाद से 7 राशियां रहें सावधान, वक्री शनि बढ़ा सकते हैं टेंशन
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों शनि का वक्री होना आपके लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। करियर में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको संपत्ति या शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए।
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों शनि का वक्री होना आपके लिए लाभदायक नहीं माना जा रहा है। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। घर में कलह-क्लेश का माहौल भी बन सकता है।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों शनि का वक्री होना आपके लिए शानदार नहीं माना जा रहा है। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वालों में मतभेद हो सकता है, जिससे दरार पड़ सकती है। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। धन हानि होने के भी संकेत है।
धनु राशि
धनु राशि के जातकों शनि का वक्री होना आपके लिए फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। कुछ अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।
मकर राशि
मकर राशि के जातकों शनि का वक्री होना आपके लिए पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। करियर में कुछ असफलताओं का अनुभव हो सकता है। परिवार को लेकर आपका खर्च भी बढ़ सकता है। संभलकर रहें और वाणी पर काबू रखें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों शनि का वक्री होना आपके लिए लाभकारी नहीं माना जा रहा है। सीनियर्स के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको इस वक्त इंवेस्टमेंट करने से भी बचना चाहिए।
मीन राशि
मीन राशि के जातकों शनि का वक्री होना आपके लिए उत्तम नहीं माना जा रहा है। आप पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। आपको सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। व्यापार क्षेत्र में बॉस के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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