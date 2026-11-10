90 दिन में सुलझेगी 4 राशियों की हर उलझन, शनि गोचर से चौतरफा लाभ
Saturn Transit Shani Ka Rashifal 2026: शनि अभी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हैं। यहां 90 दिन तक रहकर शनि 4 राशियों को खूब लाभ पहुंचाने वाले हैं।
Saturn Transit Rashifal Shani Gochar 2026 : शनि इन दिनों उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हैं और अगले 90 दिन यहीं रहने वाले हैं। बीते 9 अक्टूबर को ही शनि इस नक्षत्र में आए हैं। शनि की चाल इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। अभी शनि वक्री अवस्था में हैं और अपनी उलटी चाल 11 दिसंबर से ही सीधी करेंगे। इस वजह से शनि की चाल का असर इस वक्त हर एक राशि पर देखने को मिल रहा है। किसी को शनि की करेंट सिचुएशन से खूब लाभ मिल रहा है तो वहीं कुछ के लिए चीजें काफी उलझी हुई हैं। हालांकि चाल सीधी होते ही शनि मुश्किलें भी खत्म करेंगे। फिलहाल तो नक्षत्र की बात करें तो शनि यहां फरवरी तक रहेंगे। इस नक्षत्र में रहते-रहते ही शनि कुल 4 राशियों को लाभ देने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं कि आखिर ये 4 राशियां कौन सी हैं?
इन 4 राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा-
वृषभ राशि के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है?
शनि गोचर के चलते वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय राहत और तरक्की भरा रहने वाला है। नौकरी में लंबे समय से चल रही परेशानियां अब धीरे-धीरे कम होती जाएंगी। जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। मेहनत से काम में नई पहचान मिलेगी। सीनियर्स भरपूर सपोर्ट देंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों का काम बढ़ेगा। नए लोगों से मुलाकात संभव है। किसी पुरानी प्लानिंग के आगे बढ़ने के संकेत हैं। पैसों की स्थिति में पहले से ज्यादा मजबूती आएगी।
तुला राशि के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है?
करियर के लिहाज से तुला राशि के लिए शनि का नक्षत्र गोचर काफी लाभकारी साबित होगा। जॉब में सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। स्थिति पहले से बेहतर होगी। अधूरे छूटे काम पूरे होंगे। नौकरी बदलने की इच्छा रही है तो तुला राशि वालों को अगले 90 दिन में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नया ऑफर मिलने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मौजूदा नौकरी में भी प्रमोशन के चांस बनेंगे। घर-परिवार के साथ अच्छा समय गुजरने वाला है।
मकर राशि के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है?
मकर राशि वालों के लिए शनि के चलते अगले 90 दिन काफी अच्छे जाने वाले हैं। करियर में ग्रोथ होगी। नौकरी में जो भी चुनौतियां आती रही हैं अब उनसे छुटकारा मिलेगा। सीनियर्स टैलेंट को दिखाने का कई मौका देंगे। खूब सपोर्ट मिलने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कई लाभ मिलने वाले हैं। किसी नई मुलाकात से आगे चलकर फायदा होगा। मन में राहत महसूस होगी।
कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है?
कुंभ राशि वालों को भी शनि के नक्षत्र गोचर से काफी राहत मिलेगी। अगले 90 दिन कई मामलों में अच्छे बदलाव लेकर आएंगे। हालांकि कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण भी चल रहा है। धीरे-धीरे सुधार के कई संकेत दिखेंगे। जो काम अभी तक अटकता आया है उसमें लाभ मिलेगा। नौकरी से जुड़े लोगों को काम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोग भी अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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