शनि, बुध, गुरु गोचर करेगा धमाल, सावन में तुला समेत इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
Rashifal Saturn Transit Mercury shani Gochar in Sawan : सावन के महीने में गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, शनि की उलटी चाल, और ग्रहों के राजकुमार बुध का उदय अवस्था में गोचर करना कुछ राशियों को लाभ दे सकता है।
Rashifal Saturn Transit Mercury Shani Gochar, शनि, गुरु, बुध राशिफल : इस साल सावन के महीने में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। कर्मफलदाता शनि मीन राशि और गुरु बृहस्पति कर्क राशि और ग्रहों के राजकुमार बुध मिथुन राशि में वर्तमान में विराजमान हैं। गुरु आज से पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 25 जुलाई के दिन बुध उदय होंगे। वहीं, क्रूर ग्रह शनि 27 जुलाई के दिन से वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में सावन के महीने में गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, शनि की उलटी चाल, और ग्रहों के राजकुमार बुध का उदय अवस्था में गोचर करना कुछ राशियों को लाभ दे सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिष गणना के अनुसार, सावन में बुध, शनि, गुरु की चाल से किन राशियों की किस्मत चमक सकती है -
शनि, बुध, गुरु गोचर करेगा धमाल, सावन में तुला समेत इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
मेष राशि के जातकों के लिए सावन में शनि, बुध, गुरु की चाल कैसी रहेगी?
सावन में शनि, ग्रहों के राजकुमार बुध, और गुरु की चाल मेष राशि के लिए शुभ मानी जा रही है। आपको अपनी इंकम बढ़ाने के कई नए सोर्स नजर आएंगे। इस दौरान आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे। इस राशि के लोगों का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। मुश्किल घड़ी में आपको अपने घर-परिवार का साथ मिलेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए सावन में शनि, बुध, गुरु की चाल कैसी रहेगी?
सावन में शनि, ग्रहों के राजकुमार बुध, और गुरु की चाल मिथुन राशि के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल रहेगी।
तुला राशि के जातकों के लिए सावन में शनि, बुध, गुरु की चाल कैसी रहेगी?
सावन में शनि, बुध, गुरु की चाल तुला राशि के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। करियर लाइफ में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। खर्च पर पकड़ बनाए रखने की जरूरत है।
सिंह राशि के जातकों के लिए सावन में शनि, बुध, गुरु की चाल कैसी रहेगी?
सावन में शनि, ग्रहों के राजकुमार बुध, गुरु की चाल सिंह राशि के लिए लाभकारी मानी जा रही है। पार्टनर या लवर के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारेंगे। बच्चों के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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