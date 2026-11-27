14 दिन बाद शनि बदलेंगे चाल, वृषभ-मकर और तुला राशि को दिखेंगे पॉजिटिव बदलाव
Saturn Margi Transit Rashifal 2026 : शनि आज से 14 दिन के बाद मार्गी हो जाएंगे। सीधी चाल चलते हुए शनि वृषभ, मकर और तुला राशि वालों को अच्छे बदलाव दिखाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानें इसकी सारी डिटेल्स।
Shani Margi Gochar Saturn Transit Rashifal 2026 : आज से ठीक 14 दिन के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। अभी शनि वक्री चाल चल रहे हैं यानी उलटी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि की हर छोटी-बड़ी चाल का बेहद ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। शनि को कर्मों का देवता कहते हैं जो समय-समय पर लोगों के कर्मों का हिसाब जरूर करते हैं। शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर हर 12 राशि पर देखने को मिलता है। कुछ के लिए शनि अच्छे चीजें लेकर आते हैं तो वहीं कुछ के लिए मुश्किलें भी बढ़ाते हैं।
11 दिसंबर से शनि 241 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे और पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस दौरान वृषभ राशि, मकर राशि और तुला राशि वालों को अपनी जिंदगी में कई पॉजिटिव बदलाव दिखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन राशियों की जिंदगी में आज से 14 दिन बाद क्या बदलाव दिखेंगे?
वृषभ राशि वालों की जिंदगी में शनि मार्गी क्या बदलाव लाएंगे?
11 दिसंबर से वृषभ राशि वालों को अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव दिखेंगे। इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलता दिखेगा। जो काम अटकते जा रहे थे वो सब बनने लगेंगे। वहीं इस दौरान कहीं घूमने की भी प्लानिंग हो सकती है। शनि की बदलती चाल पैसों की स्थिति को स्टेबल बनाएगी। ऐसे में मन शांत यानी रेस्ट मोड में रहने वाला है।
मकर राशि वालों की जिंदगी में शनि मार्गी क्या बदलाव लाएंगे?
शनि मार्गी होते ही अपनी मकर राशि की भी जिंदगी बदलेंगे। शनि की सीधी चाल से इस राशि के जातकों को कई लाभ मिलेंगे। धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। जो भी पैसा अटकता रहा है उसके मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जिंदगी के हर मुश्किल में लाइफ पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। चीजें धीरे-धीरे सुलझती जाएंगी। व्यापार वर्ग के लिए ये बदलाव काफी पॉजिटिव रहने वाला है।
तुला राशि वालों की जिंदगी में शनि मार्गी क्या बदलाव लाएंगे?
शनि की सीधी चाल यानी शनि मार्गी तुला राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में चीजें सही होती दिखेंगी। सीनियर्स और कलीग्स का पूरा सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल मिलता दिखेगा तो काम करने का उत्साह बढ़ेगा। पैसों की स्थिति में सुधार दिखेगा।
शनि मार्गी होने के बाद करें ये उपाय
शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो कुछ आसान से उपाय किए जा सकते हैं। इस दौरान हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जरूर जलाएं। इसके साथ ही नियमित तौर पर ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का भी जाप करें। इस दौरान दान करना भी बहुत शुभ माना जाएगा। आप जरूरतमंद लोगों को काला तिल और उदड़ की दाल दे सकते हैं। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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