Rashifal Saturn Horoscope Guru Transit 2025: नवंबर के महीने में शनि व गुरु की चाल बदलने वाली है। नवंबर के दौरान गुरु उलटी चाल और शनि मार्गी चाल में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।

Rashifal Saturn Horoscope Guru Transit: इस समय कर्मफलदाता शनि देव इस समय मीन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं। गुरु मिथुन राशि में विराजमान हैं और मार्गी चाल में गोचर कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, नवंबर के महीने में शनि व गुरु की चाल बदलने वाली है। नवंबर के दौरान गुरु वक्री यानि उलटी चाल और शनि मार्गी (सीधी चाल) में गोचर करेंगे। गुरु व शनि की चाल बदलने से कुछ राशियों के जातकों को लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं शनि की सीधी और गुरु की उलटी चाल से किन राशियों को फायदा हो सकता है-

शनि, गुरु की चाल दिखाएगी कमाल, इन राशियों को खूब होगा लाभ मिथुन राशि शनि की सीधी और गुरु की उलटी चाल से मिथुन राशि वालों को लाभ हो सकता है। आपकी इंकम बढ़ने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से भी यह समय शुभ माना जा रहा है।

तुला राशि तुला राशि वालों के लिए शनि की सीधी और गुरु की उलटी चाल लकी साबित हो सकती है। करियर में उन्नति के कई मौके मिल सकते हैं। वहीं, रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। हेल्थ दुरुस्त रहने वाली है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है।

कुंभ राशि शनि की सीधी और गुरु की उलटी चाल से कुंभ राशि वालों को काफी फायदा हो सकता है। व्यापार में आपको मुनाफा हो सकता है। धन आगमन के योग बन रहे हैं लेकिन खर्चों पर आपको पकड़ बनानी होगी। मन खुश रहेगा सेहत भी दुरुस्त रहेगी। वहीं, संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।