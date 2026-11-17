5 दिसंबर को मकर राशि में आ रहे राहु, बहुत अच्छा समय लेकिन 5 बातों का रखें ध्यान
Rahu Makar Gochar 2026: शनि की राशि मकर में राहु का गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानें राहु गोचर से मकर राशि वालों को कैसे परिणाम मिलेंगे और क्या सावधानी बरतनी होगी।
मायावी ग्रह राहु का नाम अक्सर लोगों के मन में भय लाता है। हमेशा वक्री गति से चलने वाला राहु करीब 18 साल बाद मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि की राशि में राहु का गोचर ज्योतिषीय लिहाज से अत्यंत बड़ा और प्रभावशाली माना जा रहा है। राहु मकर राशि में करीब 18 महीने के लिए रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, राहु का मकर राशि में गोचर 5 दिसंबर 2026 को होगा और 22 जून 2028 तक इसी राशि में रहेंगे। करीब 18 महीने के बाद 23 जून 2026 को राहु मकर राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शनि की मकर राशि में राहु का गोचर जातकों को करियर में सफलता दिला सकता है, जबकि उन्हें क्रोध या आवेश में आकर फैसला लेने से इस दौरान बचना चाहिए। पंडित उपाध्याय बताते हैं कि राहु का करीब आना या गोचर करना मकर राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। अच्छा समय रहेगा लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।
राहु गोचर का मकर राशि पर प्रभाव:
पंडित उपाध्याय बताते हैं कि मकर राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है। 18 महीने तक राहु इसी राशि में रहेगा, इस दौरान आप भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। भौतिक सुखों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। भाग्य साथ देगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आप जो चाहेंगे वो हासिल करने में सफल हो सकते हैं।
राहु गोचर काल में मकर राशि वाले इन बातों का रखें ध्यान:
मकर राशि से शनि की साढ़ेसाती उतर चुकी है लेकिन 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर के बाथरूम या टॉयलेट का सीधा संबंध राहु ग्रह से माना जाता है।
-राहु को नकारात्मक ऊर्जा और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। इसलिए बाथरूम की दीवारों में दरारें हैं तो उन्हें ठीक करा लें।
-अगर घर के नल से पानी बहता है, तो उसे ठीक करा लें।
-जीवनसाथी के साथ अनबन रह सकती है। इसलिए बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें।
-राहु गोचर काल में मकर राशि वालों को बहुत अधिक सोचने से बचना चाहिए। छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें।
-इस दौरान बाथरूम में बहुत अधिक समय बिताने से बचना चाहिए। राहु के प्रभाव से कारण आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन सकता है, जिससे कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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