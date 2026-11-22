13 दिन बाद कुंभ से मकर में राहु का प्रवेश, 3 राशियों को जबरदस्त लाभ
Rashifal Rahu in Capricorn : राहु के गोचर करने से सभी राशियों पर राहु के साथ- साथ शनि का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए मायावी राहु खुशखबरी लेकर आएंगे तो कुछ का रास्ता मुश्किल भी बनाएंगे।
राहु हमेशा उलटी चाल में गोचर करते हैं। इस समय शनि की राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। जल्द ही राहु अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। इस बार भी राहु का राशि परिवर्तन शनि की राशि में ही होने जा रहा है। राहु के साथ शनि ग्रह का मित्रता का संबंध माना जाता है। ऐसे में राहु के गोचर करने से सभी राशियों पर राहु के साथ- साथ शनि का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए मायावी राहु खुशखबरी लेकर आएंगे तो कुछ का रास्ता मुश्किल भी बनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 के दिन शाम में 07:28 बजे राहु मकर राशि में गोचर करेंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं राहु के आगामी गोचर करने से किन राशियों को लाभ होने वाला है और क्या उपाय करना चाहिए -
13 दिन बाद कुंभ से मकर में राहु का प्रवेश, 3 राशियों को जबरदस्त लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मायावी राहु का शनि की मकर राशि में गोचर करना 3 राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
1- सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है। करियर के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट या कोई अच्छी डील मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है।
2- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। यह समय निवेश करने के लिए शुभ माना जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी रंग लाएगी।
3- मीन राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर करना शानदार साबित हो सकता है। अपनी मां के साथ समय बिताना आपके लिए शुभ रहेगा। कोई बड़ी बीमारी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापार में मुनाफा होने के योग बन रहे हैं।
राहु के गोचर में क्या उपाय करें?
राहु के मकर राशि में गोचर करने के दौरान दुर्गा माता की विधिवत पूजा करने से लाभ होगा।
राहु के मकर राशि के गोचर से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात जानने के लिए करें पंडित से जी से फ्री में चैट।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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