सूर्य कर्क राशि गोचर, राहु के साथ षडाष्टक योग देगा परेशानी, इन राशियों के लिए लकी भी
Sun transit in cancer 2026:सूर्य का कर्क राशि में जाना किन राशियों के लिए देगा लाभ। यहां पढ़ें राहु के साथ कौन सा होगा देगा परेशानी।
सूर्य का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है। यह गोचर खास माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य का यह गोचर चंद्रमा की राशि में हो रहा है। आपको बता दें कि कई राशियों के लिए यह अच्छे योग लाएगा, लेकिन सूर्य और राहु के मिलने के कारण षडाष्टक योग भी बनेगा, जो कुंभ, मकर और मिथुन राशि के लिए कई तरह की परेशानी लाएगा। आइए जानते हैं सूर्य गोचर से किन किन राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य कर्क समेत कई राशियों के लिए अच्छे योग भी लाएंगे। नौकरी से लेकर पर्सनल लाइफ में आपको लाभ होगा, वहीं षडाष्टक योग से आपके लिए चीजें इन्ही एरिया में खराब नतीजे देंगी। आइए जानते हैं 15 जुलाई को सूर्य का कर्क गोचर विभिन्न राशियों के लिए क्या -क्या बदलेगा। यहां हम दोनों राशियों के बारे में बता रहे हैं।
सूर्य का कर्क राशि में जाना किन राशियों के लिए परेशानी का कारण
कुंभ राशि के लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा। ऑफिस में किसी से लड़ाईझगड़ा हो सकता हैं। नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी जिम्मेदारियां आपको सोने नहीं देंगी।मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर ईगो से जुड़ी लड़ाई करवा सकता है। परिवार में और बिजनेस में ऐसा देखने को मिल सकता है।
सूर्य का कर्क राशि में जाना मिथुन, वृषभ, सिंह राशि के लिए कैसा?
इससे इमोशनली आप दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती हैं। मिथुन राशि के लिए जो भी बोलना है सोच समझकर बोलना है। इससे आप प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ दोनों में अच्था रहेंगे। वृषभ राशि वालों को भाई बहनों के साथ परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। सिंह राशि के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी के योग बन रहे हैं।
सिंह समेत वृषभ राशि के लिए भी खास योग?
सिंह राशि वालों के लिए नौकरी में परिवर्तन का योग भी है और टकराव की भी संभावना है। आपको लाइफ में कई चीजों को लेकर सावधान रहना होगा। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें? कर्क राशि के लिए पर्सेनेल्टी चेंज आएंगे, नौकरी में लाभ होगा। बिजनेसमैन के लिए अच्छे योग हैं। वश्चिक राशि के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए करियर में कुछ नया देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए अच्छा होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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