कल से शुरू इन 3 राशियों के लाभकारी दिन, राहु गोचर से मिलेगा जबरदस्त लाभ
Rashifal Rahu Gochar 2026 : कुछ राशियों के लिए राहु का यह गोचर शानदार साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों का समय लाभदायक साबित होगा और उपाय भी -
Rashifal Rahu Gochar 2026, राहु गोचर राशिफल : मायावी ग्रह राहु कल के दिन अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। हमेशा उलटी चाल में चलने वाला ये ग्रह सोमवार के दिन एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। राहु ग्रह की बदलती चाल कुछ राशियों के दिन भी बदल सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 2 अगस्त 2026 के दिन रात में 12 बजकर 08 मिनट पर होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, जिसमें राहु का गोचर अगले साल तक होगा। कुछ राशियों के लिए राहु का यह गोचर शानदार साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों का समय लाभदायक साबित होगा और उपाय भी -
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु के गोचर से मेष राशि, कन्या राशि और धनु राशि को लाभ होगा।
कल से शुरू इन 3 राशियों के लाभकारी दिन, राहु गोचर से मिलेगा जबरदस्त लाभ
कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा?
धनिष्ठा नक्षत्र में मायावी राहु ग्रह की एंट्री होने से धनु राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को आपको बखूबी निभाना होगा। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। समृद्धि का आगमन होगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।
मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि वालों आपके लिए धनिष्ठा नक्षत्र में मायावी राहु ग्रह का गोचर करना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म हो सकती हैं। ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार नजर आएगा।
धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में मायावी राहु ग्रह की एंट्री पॉजिटिव मानी जा रही है। काम- काज बढ़ सकता है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इसलिए तनाव का ध्यान रखें। इस दौरान नए बिजनेस की शुरुआत शुभ रहेगी। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। आपकी धन की स्थिति में पहले से सुधार होगा।
राहु के इस नक्षत्र गोचर में क्या उपाय करना चाहिए?
राहु का बुरा प्रभाव कम करने के लिए इस दौरान विधिवत तरीके से सहरी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी मां का ध्यान करें। भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही गलत कामों से दूर रहें। किसी के साथ धोखाधड़ी न करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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