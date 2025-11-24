अभी शनि के नक्षत्र में, 2026 में शनि की राशि में, राहु का बड़ा परिवर्तन किन राशियों के लिए अच्छा?

संक्षेप: अभी राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में साल 2026 में राहु शनि की मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि के स्वामी शनि है। ऐसे में राहु और शनि की जुगलबंदी किन राशि वालों के लिए इस समय लाभ देने वाली है। किन राशियों को इससे नुकसान होगा। आइए जानें यहां पढ़ें

23 नवंबर को राहु शनि के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में साल 2026 में राहु शनि की मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि के स्वामी शनि है। ऐसे में राहु और शनि की युति अभी भी बनी है और साल 2026 में भी बनेगी। इस समय लाभ देने वाली है। किन राशियों को इससे नुकसान होगा। राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होंगे। जिससे इनका असर लोगों की डेली लाइफ पर होगा। करियर से लेकर बिजनेस, लवलाइफ और आर्थिक जीवन सभी पर राहु असर डालेंगे। खास तौर पर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इस समय राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित होंगे, इससे इन राशि के लोगों को लाइफ में सक्सेस, सकारात्मक बदलाव के लाभ मिलने की संभावना है। यह समय फ्यूचर की प्लानिंग बनाने और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। आइए जानें राहु का यह परिवर्तन किन राशियों के लिए लाभ लेकर आएगा।

राहु के नक्षत्र गोचर से किन रशियों को लाभ राहु के नक्षत्र गोचर से वृषभ राशि वालों को लाभ होगा। राहु आपके करियर जो में लाभ देगा। इसके अलावा आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहे है, उनको भी राहु हाईलाइट करेगा। 2026 में आपको सक्सेस का मतलब आपके लिए बदल जाएगा। इस समय आपको उदाहरण के लिए कुंभ राशिके लोगों के लिए पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आपने जो चाहा वो आपको मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु अच्छे समाचार ला रही है। आपके फ्यूचर की संभावनाए इस समय प्रबल हो रही हैं। आपने जो कुछ खोया था, वो आपको इस समय मिल सकता है। सिंह राशि वालों को प्रोजेक्ट में लाभ, किसी डील से लाभ मिलेगा। अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए भी राहु अच्छे परिणाम देंगे। धनलाभ और इनकम के नए सोर्स इस समय बन सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट आ सकतेहैं। भगवान शिव की पूजा करें।

जानें राहु और केतु के बारे में आपको बता दें कि राहु का असली नाम स्वर्भानु था। जबकि केतु को कभी-कभी धूम के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं और पूरी तरह से आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक हैं। राहु सिर है, तो केतु धड़। जहां राहु माया, भौतिक सुख, छल और भ्रम के लिए जाना जाता है, वहीं केतु मोक्ष, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। राहु किसी राशि में 18 महीने यानी डेढ़ साल के लिए रहता है।