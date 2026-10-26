अक्टूबर माह के आखिरी 6 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? टैप कर पढ़ें अपनी राशि का हाल

October Last Week Horoscope 2026: अक्टूबर महीने के आखिरी 6 दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा। जानें आपके लिए अक्टूबर महीने के आखिरी 6 दिन कैसे रहेंगे।

Rashifal Prediction 26-31 October 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अक्टूबर महीने के आखिरी 6 दिन यानी 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय ग्रहों की स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस समय सूर्य अपनी नीच राशि तुला में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को सिंह राशि में महागोचर करेंगे। बुध तुला राशि में वक्री अवस्था में बन रहेंगे। शुक्र वक्री अवस्था में संचार करेंगे। मंगल सिंह राशि में रहेंगे। शनि वक्री होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। केतु सिंह राशि और राहु कुंभ राशि में रहेंगे। ग्रहों का प्रभाव इन 6 दिनों में मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। जानें 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय पंडित नरेंद्र उपाध्याय से आपके लिए कैसा रहेगा।

मेष राशि: मेष राशि वालों के कामकाज की स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हो सकती है। अत्यधिक भावुकता के कारण कार्यों में अड़चन आ सकती है। धन की स्थिति अच्छी नहीं जाएगी। खर्च की अधिकता रह सकती है। पार्टनरशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

वृषभ राशि: इस समय आपको रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पराक्रम और साहस में कमी का अनुभव हो सकता है। दूसरों का सहयोग लेने से आपके कार्य की स्थिति सुधर सकती है। इस समय आपकी व्यावसायिक स्थिति कमजोर रह सकती है। जल्दबाजी में आकर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लें, खासतौर पर धन से जुड़ा।

मिथुन राशि: सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कार्यों में सफलता हासिल होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके कार्य भी बनेंगे। धन की स्थिति सही रहेगी, हालांकि थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। आय होगी लेकिन व्यय भी साथ-साथ होंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

कर्क राशि: इस समय आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय की स्थिति में सुधार होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से रुपए-पैसे आएंगे। इस समय आपको क्रोध से बचना चाहिए। रक्त संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूरी रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनी रहेगी। सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे। इस समय खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी रहेगी।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों को आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। नेगेटिविटी से घिर सकते हैं। धन कमाने में संघर्ष करना पड़ सकता है लेकिन धन का आगमन होगा। नौकरी में स्थिति सही रहेगी। कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापारिक सफलता मिल सकती है। परिवार में शांति बनी रहेगी। लंबी यात्रा पर जाने के योग हैं।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों को इस समय अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन आदि मिल सकता है। पार्टनरशिप से भी फायदा हो सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। लव लाइफ बेहतर रहेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

केतु

तुला राशि: तुला राशि वालों को आत्मविश्वास में कमी का अनुभव हो सकता है। इस समय कभी कार्यों में सफलता मिल सकती है, कभी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। धन का आगमन होगा। लेकिन धन से जुड़े मामलों में भावुक नहीं हों। खर्च की अधिकता रह सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। व्यावसायिक सफलता मिलने के संकेत हैं।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। मानसिक तौर पर परेशानी रह सकती है। कामकाज में फोकस बनाकर चलें, इससे लाभ होगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लें। व्यापार में स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है, मुनाफा कमाने में संघर्ष करना पड़ सकता है।

धनु राशि: धनु राशि वालों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आय के नए साधन बनेंगे। हालांकि इस समय आपको अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखना चाहिए। किसी अटके हुए कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी, किसी नई डील पर साइन करने का मौका मिल सकता है।

मकर राशि: मकर राशि के लिए यह समय सेहत में उतार-चढ़ाव ला सकता है। इस समय आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यों में सफलता हासिल होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे। रिश्तों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए तालमेल बनाकर चलें। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, अच्छा समय कहा जाएगा। धन की स्थिति अच्छी कही जाएगी।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए धन की स्थिति थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी रह सकती है। धन का आगमन होगा लेकिन खर्च भी रहेंगे। पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। वाद-विवाद से दूरी बनाकर चलें। भाग्य के भरोसे काम करने से बचें।

मीन राशि: मीन राशि के लिए यह समय अच्छा कहा जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। कार्यों में सफलता हासिल होगी। धन का आगमन होगा लेकिन मानसिक तनाव हो सकता है। भाग्य का साथ होगा। किसी लंबित धन की वापसी हो सकती है। पार्टनरशिप में लाभ होगा। पराक्रम रंग लाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल का अनुभव करेंगे।