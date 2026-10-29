1 नवंबर से 6 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मंगल, शुक्र, सूर्य, चंद्र देंगे लाभ
Rashifal November Horoscope 2026 : ग्रहों की इन बदलती चाल से शुभ युति और योग भी नवंबर के महीने में बनेंगे। आइए जानते हैं नवंबर में शनि, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र और सूर्य की चाल किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है -
Rashifal November Horoscope 2026, नवंबर का राशिफल : जल्दी ही नवंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। नवंबर में आने वाले 30 दिनों के अंदर कई बड़े ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे। नवंबर महीने के गोचर की शुरुआत ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह से होगी, सिंह राशि में गोचर करेंगे। फिर सूर्य अपनी चाल में बदलाव कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु और केतु का गोचर सिंह राशि में होगा। शनि इस महीने मीन राशि में विराजमान होंगे। शुक्र और बुध तुला राशि में बैठे रहेंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा। चंद्रमा पूरे महीने में सभी 12 राशियों का चक्कर लगाएंगे। ग्रहों की बदलती चाल से इस महीने शुभ युति और योग भी बनेंगे। आइए जानते हैं नवंबर में शनि, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र और सूर्य की चाल किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है -
1 नवंबर से 6 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मंगल, शुक्र, सूर्य, चंद्र देंगे लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, नवंबर का महीना 6 राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है।
1- मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शानदार माना जा रहा है। करियर की दृष्टि से रचनात्मक कौशल मजबूत होगा। धन लाभ के योग भी हैं।
2- कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना लाभदायक माना जा रहा है। रचनात्मक गतिविधियों में अधिक रुचि रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी सफल रहेंगे।
3- कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शानदार माना जा रहा है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
4- तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुभ साबित हो सकता है। अनेक कार्यों को अंजाम देकर सामाजिक क्षेत्र में भी आप मान-सम्मान और पहचान हासिल कर सकेंगे। काम की तारीफ होगी।
5- मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना पॉजिटिव माना जा रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी कर रहे लोगों को अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।
6- कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना फायदेमंद परिणाम ला सकता है। करियर में बनाई गयी योजनाओं से सफलता मिलने की संभावना अधिक है। कमाई के नए सोर्स भी बनेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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