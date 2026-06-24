25 जून को निर्जला एकादशी पर इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट
Rashifal Nirjala Ekadashi 2026 : चंद्र की कर्क राशि में शुक्र और गुरु की युति बनने से गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, जिससे कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ होगा।
Rashifal Nirjala Ekadashi 2026, निर्जला एकादशी राशिफल : इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। निर्जला एकादशी के दिन शिव योग, रवि योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध, शुक्र और गुरु कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। चंद्र की कर्क राशि में शुक्र और गुरु की युति बनने से गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 25 जून 2026 के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन शुभ संयोग और ग्रहों की स्थिति बनने से कुछ राशियों को लाभ हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किन राशियों का दिन शानदार रहने वाला है-
25 जून को निर्जला एकादशी पर इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट
मेष राशि
मेष राशि के लिए ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय होगा। आप धन लाभ की तरफ भी जाएंगे लेकिन मुख्य रूप से जो लोग नए रिलेशन में जो जाना चाहते हैं, डेटिंग शुरू करना चाहते हैं, या जो पुराने रिलेशन में चल रहे हैं और कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, विवाह की तरफ जाना चाहते हैं तो मुख्य रूप से आपके लिए रिलेशनशिप और भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी, भौतिक सुख, संपदा में वृद्धि के लिए मेष के लिए अच्छा होगा।
तुला राशि
आपके लिए चली आ रही परेशानी दूर होगी। आरोग्यता के लिए, जिस बात से शारीरिक स्थिति जो है, जिस चीज को लेकर के मन बहुत परेशान रह रहा था, और ऐसी स्थिति जिसको लेकर आप बहुत नकारात्मक सोच के शिकार हो रहे थे, उसमें कुछ अच्छी स्थिति बनेगी। आरोग्यता की तरफ जाएंगे, जो एक नई स्थिति पैदा करेगी। जीवन में एक नई ऊर्जा और नया मार्ग बनता दिख रहा है।
कर्क राशि
आपके लिए घरेलू सुख बढ़-चढ़कर रहेगा। घर में कुछ बड़ी खरीदारी या गृह निर्माण के लिए कोई चीज सोचना, साथ-साथ घर की खरीदारी के लिए कुछ सोचना या वाहन की खरीदारी के लिए मां से संबंधित कोई अच्छे समाचार की प्राप्ति, भौतिक सुख-संपदा के लिए अत्यंत शुभकारी समय होगा।
मकर राशि
आपके लिए व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। राजनीतिक स्थिति और सरकारी तंत्र से जो स्थिति में आप फंसे हुए थे, उससे आप बाहर निकलेंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत चल रहे हैं।
धनु राशि
आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। कोई यात्रा जो बार-बार विफल हो रही थी, वो यात्रा सफल होती हुई और कुछ यात्रा लाभ के लिए कुछ अच्छी स्थिति बनने वाली है। पुराने रुपये जो रुके हुए थे, जो किसी को आपने दिए थे, फंसा हुआ था, उसमें अगर आप कोशिश करो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति और यात्रा, प्रेम की स्थिति, संतान की स्थिति के लिए अत्यंत शुभकारी होगा।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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