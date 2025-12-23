4 राजयोग के अद्भुत संयोग में होगी नए साल की शुरूआत, 2026 में इन राशियों की मिलेगा किस्मत का साथ
Rashifal New Year Horoscope: नए साल की शुरूआत बेहद खास व अद्भुत मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल की शुरुआत 4 राजयोगों के महासंयोग में होगी। ऐसे में नए साल में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग कुछ राशियों को मालामाल कर सकता है।
Rashifal New Year Horoscope 2026: जल्द ही नए साल की शुरूआत होने जा रही है। नए साल अपने साथ कई ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन ला रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नए साल की शुरूआत बेहद खास व अद्भुत मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल की शुरुआत 4 राजयोगों के महासंयोग में होगी। 2026 का नया साल गजकेसरी राजयोग, बुधादित्य राजयोग, मालव्य और शुक्रादित्य राजयोग के संयोग में शुरू हो रहा है। ये सभी राजयोग बेहद शुभ व लाभकारी माने जाते हैं। आइए जानते हैं राजयोग के अद्भुत संयोग में नए साल की शुरूआत किन राशियों के लिए अच्छे दिन ला रही है-
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों आपके लिए नए साल की शुरुआत में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग शुभ साबित हो सकता है।
इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।
हर काम में अपना परचम लहराएंगे।
भाग्य का साथ भी मिलेगा।
काफी पॉजिटिव फील करेंगे।
स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहने वाला है।
तुला राशि
नए साल की शुरुआत में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग तुला राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है।
ग्रहों के शुभ प्रभाव से करियर में तरक्की करेंगे।
लव लाइफ रोमांटिक रहेगी।
आपका और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा।
फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहने वाली है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए नए साल की शुरुआत में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग फायदेमंद माना जा रहा है।
आपको कई सोर्स से इनकम होगी।
फैमिली का फुल सपोर्ट मिलने वाला है।
करियर में अपनी स्किल्स के साथ आप जीत हासिल करेंगे।
लाइफ पार्टनर के साथ भी रिश्ता बेहतर होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।