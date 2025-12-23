Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal New Year Horoscope 2026 begin with a unique combination of 4 Raja Yogas these zodiacs will find luck
4 राजयोग के अद्भुत संयोग में होगी नए साल की शुरूआत, 2026 में इन राशियों की मिलेगा किस्मत का साथ

4 राजयोग के अद्भुत संयोग में होगी नए साल की शुरूआत, 2026 में इन राशियों की मिलेगा किस्मत का साथ

संक्षेप:

Rashifal New Year Horoscope: नए साल की शुरूआत बेहद खास व अद्भुत मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल की शुरुआत 4 राजयोगों के महासंयोग में होगी। ऐसे में नए साल में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग कुछ राशियों को मालामाल कर सकता है।

Dec 23, 2025 11:40 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rashifal New Year Horoscope 2026: जल्द ही नए साल की शुरूआत होने जा रही है। नए साल अपने साथ कई ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन ला रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नए साल की शुरूआत बेहद खास व अद्भुत मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल की शुरुआत 4 राजयोगों के महासंयोग में होगी। 2026 का नया साल गजकेसरी राजयोग, बुधादित्य राजयोग, मालव्य और शुक्रादित्य राजयोग के संयोग में शुरू हो रहा है। ये सभी राजयोग बेहद शुभ व लाभकारी माने जाते हैं। आइए जानते हैं राजयोग के अद्भुत संयोग में नए साल की शुरूआत किन राशियों के लिए अच्छे दिन ला रही है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

4 राजयोग के अद्भुत संयोग में होगी नए साल की शुरूआत, 2026 में इन राशियों की मिलेगा किस्मत का साथ

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों आपके लिए नए साल की शुरुआत में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग शुभ साबित हो सकता है।

इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

हर काम में अपना परचम लहराएंगे।

भाग्य का साथ भी मिलेगा।

काफी पॉजिटिव फील करेंगे।

स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहने वाला है।

ये भी पढ़ें:12 साल बाद शनि के नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन राशियों को मिलेगा पैसा ही पैसा
ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 23 दिसंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

तुला राशि

नए साल की शुरुआत में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग तुला राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है।

ग्रहों के शुभ प्रभाव से करियर में तरक्की करेंगे।

लव लाइफ रोमांटिक रहेगी।

आपका और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा।

फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहने वाली है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए नए साल की शुरुआत में 4 राजयोग का अद्भुत संयोग फायदेमंद माना जा रहा है।

आपको कई सोर्स से इनकम होगी।

फैमिली का फुल सपोर्ट मिलने वाला है।

करियर में अपनी स्किल्स के साथ आप जीत हासिल करेंगे।

लाइफ पार्टनर के साथ भी रिश्ता बेहतर होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि की चाल बदलने से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, होगा बंपर लाभ
ये भी पढ़ें:25 दिसंबर से इन राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, मंगल करेंगे गोचर
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 23 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Rashifal Rashifal 2026 horoscope 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने