अगले 11 दिन तक कुंभ समेत तीन राशियां रहें बेहद सावधान, इस खतरनाक योग से बढ़ सकती है टेंशन

अगले 11 दिन तक कुंभ समेत तीन राशियां रहें बेहद सावधान, इस खतरनाक योग से बढ़ सकती है टेंशन
Rashifal Moon Transit: कुछ दिनों के लिए काल सर्प दोष का निर्माण हो गया है। ऐसे में अगले 11 दिनों में कुछ राशियों के जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इस समय सावधानी बरतने की खास जरूरत है।
Rashifal Moon Transit: ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, जून के महीने में कालसर्प दोष का योग बन रहा है। काल सर्प दोष का निर्माण तब होता है, जब 7 ग्रहों (सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, गुरु, शनि और शुक्र) में से कोई भी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। जून के महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार, कुछ दिनों के लिए काल सर्प दोष का निर्माण हो गया है। यह 7 जून 2026 से शुरू हो गया है, जब कुंभ राशि में चंद्र ने प्रवेश कर और राहु के साथ युति बनाई। ऐसे में सभी ग्रह राहु और केतु के चक्र में बंध चुके हैं। इस योग की समाप्ति 21 जून 2026 को होगी, जब चंद्र केतु को पार लेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में अगले 11 दिनों में कुछ राशियों के जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है।
अगले 11 दिन तक ये तीन राशियां रहें बेहद सावधान, इस खतरनाक योग से बढ़ सकती है टेंशन
कुंभ राशि के लिए काल सर्प दोष का निर्माण होना कैसा रहेगा?
इस दौरान कुंभ राशि समय आप के लिए लाभदायक नहीं माना जा रहा है। आर्थिक जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में कलीग्स के साथ वाद-विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। काम पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं। सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
सिंह राशि के लिए काल सर्प दोष का निर्माण होना कैसा रहेगा?
इस दौरान वक्त आप के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। आर्थिक जीवन में बदलाव आ सकता है। नेगेटिव फील कर सकते हैं। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। सेहत भी खराब हो सकती है। आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
वृषभ राशि के लिए काल सर्प दोष का निर्माण होना कैसा रहेगा?
इस दौरान समय आप के लिए फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। करियर में कलीग्स के साथ वाद-विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। बेवजह का स्ट्रेस लेने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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