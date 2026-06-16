चंद्र, सूर्य, बुध मिलकर दिखाएंगे कमाल, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
Rashifal Moon Transit Sun Horoscope Mercury in Gemini : सूर्य, चंद्र, और बुध की युति मिथुन राशि में बनी है। ग्रहों का राजा सूर्य, चंद्र, बुध का गोचर कुछ राशियों के जातकों के लिए बेहद पॉजिटिव साबित हो सकता है।
Rashifal Moon Transit Sun Horoscope Mercury in Gemini 2026 : इस समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के राजकुमार बुध मिथुन राशि में विराजे हुए हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है, जिसमें ये तीन ग्रह मिलकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध की युति मिलकर बुधादित्य राजयोग भी बना रही है, जो पंचांग के अनुसार 22 जून तक रहेगा। वहीं, सूर्य, चंद्र और बुध की युति मिथुन राशि में 17 जून तक बनी रहेगी। जब भी ये तीनों ग्रह किसी राशि में एक साथ आते हैं तो कई बदलाव लेकर आते हैं। सूर्य, चंद्र और बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद पॉजिटिव साबित हो सकता है। ऐसे में बुध की मिथुन राशि में बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग बनने से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। आइए जानते हैं-
चंद्र, सूर्य, बुध मिलकर दिखाएंगे कमाल, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध की मिथुन राशि में बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग बनना कैसा रहेगा?
सूर्य, चंद्र और बुध की चाल से बना बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग मिथुन राशि के जातकों के लिए शानदार खबर ला सकता है। फाइनेंशली आप स्टेबल रहने वाले हैं। छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है। नई जॉब मिलने की भी संभावना है। पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा। व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। आप निवेश के नए विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं।
सिंह राशि के जातकों के लिए बुध की मिथुन राशि में बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग बनना कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य, चंद्र और बुध की चाल से बना बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग फायदेमंद साबित हो सकता है। लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा। सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे। बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए बुध की मिथुन राशि में बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग बनना कैसा रहेगा?
सूर्य, चंद्र और बुध की चाल से बना बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं। प्रोफेशनली आप तरक्की का स्वाद चखेंगे। लाइफ में रोमांस रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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