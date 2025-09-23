24 सितंबर को चंद्र-मंगल की चाल बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, कुंभ समेत इन राशियों को मिलेगी अच्छी खबर

Rashifal Moon Transit Mars, 24 सितंबर को चंद्र-मंगल की चाल बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र ग्रह का गोचर सबसे तेज गति से होता है। चंद्रमा लगभग हर महीने 12 राशियों में गोचर करते हैं। इस समय चंद्र देव कन्या राशि में विराजमान हैं, जो कल 24 सितंबर के दिन राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पंचांग अनुसार, 24 सितंबर को 02:55 ए एम पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्र के गोचर करते ही तुला राशि में चंद्र और मंगल की युति बनेगी, जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। यह योग लाभदायक माना जाता है। ऐसे में चंद्र और मंगल की युति से बना महालक्ष्मी राजयोग कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है।