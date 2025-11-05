संक्षेप: Rashifal Moon Transit 2025: जल्द ही कर्क राशि में चंद्र देव भी प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। गजकेसरी राजयोग बेहद ही लाभकारी योग माना जाता है, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

Rashifal Moon Transit 2025: इस साल संतान, धन, विवाह, शिक्षा, धर्म के कारक गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही इस राशि में चंद्र देव भी प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। पंचांग के अनुसार, 10 नवंबर की दोपहर 01:02 बजे चंद्रमा कर्क राशि में एंटर करेंगे। कर्क राशि का स्वामित्व चंद्र देव को प्राप्त है। गजकेसरी राजयोग बेहद ही लाभकारी योग माना जाता है, जिससे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी व समृद्धि आती है। यह राजयोग 2 दिनों तक यानि 12 नवंबर की शाम तक रहेगा। गजकेसरी राजयोग के निर्माण से कुछ राशियों को बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। इसलिए आइए जानते हैं कर्क राशि में चंद्रमा के प्रवेश से बने गजकेसरी राजयोग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है-

10 नवंबर से इन राशियों को होगा प्रॉफिट, गुरु-चंद्र की चाल से होगा फायदा ही फायदा तुला राशि कर्क राशि में चंद्रमा के प्रवेश से बना गजकेसरी राजयोग तुला राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है।

समाज में आपका मान-सम्मान खूब बढ़ेगा।

व्यापार की स्थिति मजबूत रहेगी।

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा।

घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।

जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद दूर होने लगेंगे।

संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है।

कन्या राशि कन्या राशि के लोगों के लिए कर्क राशि में चंद्रमा के प्रवेश से बना गजकेसरी राजयोग फायदेमंद माना जा रहा है।

आपकी सेहत दुरुस्त रहने वाली है।

व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू का कॉल आ सकता है।

धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे।

किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है।

कर्क राशि कर्क राशि में चंद्रमा के प्रवेश से बना गजकेसरी राजयोग इस राशि के जातकों के लिए बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है।

धन लाभ के भी योग नजर आ रहे हैं।

इस योग के बनने से कर्क राशि के लोगों का भाग्योदय होगा।

आपको सफलता हासिल करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

वहीं, किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए भी यह समय शुभ माना जा रहा है।