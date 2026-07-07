कल से चांदी जैसा निखरेगा कुंभ समेत इन राशियों का भाग्य, 2 दिन में चंद्र गोचर से होगा लाभ
Rashifal Moon Transit Chandra Gochar mesh rashi 2026 : चंद्र ग्रह का यह गोचर कुछ राशियों को बंपर लाभ दिला सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं मंगल की मेष राशि में चंद्र का गोचर किन राशियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है-
Rashifal Moon Transit Chandra Gochar 2026, मेष राशि में चंद्र गोचर : कुछ ही घंटों में चंद्रमा अपनी चाल बदलने वाले हैं। भावनाओं और मन के कारक माने जाने वाले चंद्र देव सबसे तेज गति में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय चंद्र मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुधवार के दिन मंगल की राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 8 जुलाई 2026 के दिन शाम में 3 बजकर 59 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि में एंटर करेंगे। मंगल की राशि में चंद्र का गोचर 10 जुलाई 2026 की शाम तक होगा। चंद्र ग्रह का यह गोचर कुछ राशियों को बंपर लाभ दिला सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं मंगल की मेष राशि में चंद्र का गोचर किन राशियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है-
कल से चांदी जैसा निखरेगा कुंभ समेत इन राशियों का भाग्य, 2 दिन में चंद्र गोचर से होगा लाभ
मंगल की राशि में चंद्रमा का गोचर करना किन राशियों के लिए शुभ साबित होगा?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मन के कारक चंद्रमा का गोचर करना मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ राशि को लाभ होगा। मीन राशि को मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं और कन्या राशि को संभलकर रहना होगा।
मेष राशि
चंद्रमा के मेष राशि में एंटर करने से आपके लिए समय लाभदायक माना जा रहा है।
मिथुन राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा।
कर्क राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से कर्क राशि को प्रशासनिक लाभ होगा।
सिंह राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से सिंह राशि की सेहत में सुधार होने लगेगा।
कन्या राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से कर्क राशि को नुकसान होगा।
तुला राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से कर्क राशि आपके दांपत्य जीवन में सुधार होगा।
वृश्चिक राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातक आप शत्रुओं पर कब्जा हासिल कर सकेंगे।
धनु राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से धनु राशि आपके लिए समय थोड़ा भावुक बना रहेगा लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा साबित होगा।
मकर राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से मकर राशि आपके लिए भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है।
कुंभ राशि को लाभ होगा।
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से कुंभ राशि के जातक आपको व्यवसायिक सफलता मिलेगी।
मीन राशि
चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करने से मीन राशि आपको आर्थिक लाभ होगा लेकिन निवेश करने से बचना चाहिए।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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