Rashifal Mercury Transit of Venus in Libra: इस समय धन के दाता शुक्र तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में व्यापार और बुद्धि के कारक बुध ग्रह भी शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध के प्रवेश करते ही शुक्र और बुध की युति बन जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 नवंबर को शाम में 07:58 मिनट पर बुध का गोचर तुला राशि में होगा। जब भी बुध और शुक्र की युति बनती है तब लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। शुक्र और बुध की युति कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है तो कुछ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। बुध और शुक्र की युति 6 दिसंबर की शाम तक रहने वाली है। इसलिए आइए जानते हैं तुला राशि में शुक्र और बुध की युति बनने से किन राशियों को जबरदस्त लाभ होने वाला है-

शुक्र-बुध का गोचर तुला राशि में लाएगा शुभ समय, 23 नवंबर से इन 3 राशियों को होगी धन वृद्धि कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए तुला राशि में शुक्र और बुध की युति बनने से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। वहीं, परिवार के सदस्यों के साथ घूमने भी जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

तुला राशि तुला राशि में शुक्र और बुध की युति बनना इस राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। व्यापारियों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है। करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं। आपकी स्किल्स आपकी ग्रोथ में मदद कर सकती हैं।

मकर राशि मकर राशि के लोगों के लिए तुला राशि में शुक्र और बुध की युति बनना लाभकारी साबित हो सकता है। शुक्र और बुध के शुभ प्रभाव से कई प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है। वहीं, इन्वेस्टमेंट के कई नए ऑप्शन इस दौरान आपको मिल सकते हैं।