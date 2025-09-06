आज से शुक्र के नक्षत्र में बुध गोचर, 12 सितंबर तक इन राशियों की खूब होगी चांदी

Rashifal Mercury Transit 2025: आज शनिवार को बुध ने मघा नक्षत्र से पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। बुध के नक्षत्र गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए करियर व कारोबार में सफलता और प्रॉफिट लाएगा।

Rashifal Mercury Transit, आज से शुक्र के नक्षत्र में बुध गोचर: आज 6 सितंबर के दिन बुध ने अपनी चाल में बदलाव किया है। हर महीने बुध नक्षत्र गोचर करते रहते हैं। पंचांग के अनुसार, आज शनिवार को शाम 04 बजकर 46 मिनट पर बुध ने मघा नक्षत्र से पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। इस नक्षत्र में बुध 12 सितंबर 2025 तक विराजमान रहने वाले हैं। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह माने जाते हैं। बुध के नक्षत्र गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए करियर व कारोबार में सफलता और प्रॉफिट लाएगा तो कुछ के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं आज के दिन बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने से किन राशियों को लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं।

12 सितंबर तक इन राशियों की खूब होगी चांदी कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए बुध का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करना फायदेमंद माना जा रहा है। आज का दिन खरीदारी करने के लिए शुभ रहने वाला है। वहीं, किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की भी संभावना है। आपके स्वास्थ्य और व्यापार दोनों की स्थिति बेहतर रहने वाली है।

मिथुन राशि बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने से मिथुन राशि वालों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आपकी सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। सभी कार्यों में सफलता हासिल होगी। घर-परिवार में शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशि बुध का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करना कुंभ राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त रहेगी। वहीं, आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भी जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए भी समय शुभ माना जा रहा है।