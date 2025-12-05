Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Mercury Transit In Scorpio Budh Gochar Rashi Parivartan Vrischik Rashi Mein Horoscope
कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर देगा शुभ फल

कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर देगा शुभ फल

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, वाणी, संचार, शिक्षा, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी, मित्रता, सामाजिक संबंधों, छोटी यात्राओं, सूचना-प्रेषण और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। 

Dec 05, 2025 06:39 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, वाणी, संचार, शिक्षा, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी, मित्रता, सामाजिक संबंधों, छोटी यात्राओं, सूचना-प्रेषण और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। 6 दिसंंबर को बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध के राशि परिवर्तन करने से किन राशियों को होगा लाभ-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन राशि: बुध का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ समय लेकर आएगा। इस अवधि में आपकी कम्युनिकेशन स्किल, तर्कशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को गंभीरता से लेंगे। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें जल्दी ही अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभदायक है। नई डील, नए संपर्क और आर्थिक स्थिरता की तरफ कदम बढ़ेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर आपके करियर और प्रोफेशनल विकास को तेज गति से आगे बढ़ाएगा।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन बेहद शुभफलदायी है क्योंकि बुध आपका स्वामी ग्रह है। इस दौरान आपकी बुद्धि, विश्लेषण क्षमता और काम को समझने की दृष्टि और भी तेज होगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। व्यापार में बड़ा लाभ, नए अनुबंध और विस्तार के मौके बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह समय कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। आपकी मेहनत की सराहना होगी और टीम में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बनेगी। परिवार में भी सहयोग और सुख का माहौल रहेगा। यह गोचर आपके जीवन में स्थिरता, प्रगति और नई शुरुआत का संकेत देता है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन भाग्य को मजबूत करने वाला साबित होगा। किस्मत आपका साथ देगी, जिससे अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे। नौकरी, व्यापार, शिक्षा या यात्रा- हर क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छा परिणाम मिल सकता है, क्योंकि बुद्धि तेज होगी और याददाश्त बढ़ेगी। विदेश से जुड़े मामलों में भी प्रगति होगी। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है और रिश्तों में सौहार्द बढ़ेगा। यह समय आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। कुल मिलाकर भाग्य, अवसर और सफलता का सुनहरा मिलन रहेगा।

मकर राशि: मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कार्यक्षेत्र में तरक्की और स्थिरता लेकर आएगा। आपकी मेहनत और क्षमता को सही दिशा मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर भरोसा जताएंगे। यह समय जिम्मेदारियों के बढ़ने का है, लेकिन इन जिम्मेदारियों से ही सफलता का रास्ता खुलेगा। बिजनेस करने वालों को नए अवसर मिलेंगे। नए संपर्क, प्रोजेक्ट और लाभ की संभावनाएं मजबूत रहेंगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी राय का महत्व बढ़ेगा। अगर आप किसी दीर्घकालिक योजना या निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय उसके लिए शुभ है। कुल मिलाकर यह अवधि आपके करियर को गति और स्थिरता दोनों देगी।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए बुध का गोचर मानसिक शांति और रिश्तों में स्पष्टता लाने वाला साबित होगा। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां अब दूर होंगी और परिवार व प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। यह समय भावनात्मक रूप से संतुलित रहने और लोगों के साथ समझदारी से बात करने का है। क्रिएटिव काम, लिखने-पढ़ने और कला से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि विशेष फलदायी है। नई प्रेरणा और नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और मन हल्का महसूस करेगा। सम्बन्धों में निकटता बढ़ेगी और बातचीत से बड़े मुद्दे आसानी से हल हो जाएंगे। यह गोचर आपके भीतर शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भर देगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Mercury Transit budh Gochar Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने